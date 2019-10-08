Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41048

8 октября 2019, 17:35



Из 1145 семей, проживавших в пяти аварийных домах города, 487 расселены. Найти новый дом предстоит ещё 658 семьям.

Напомним, в октябре 2017 года сразу четыре городских гостинки были признаны аварийными и подлежащими сносу: на ул. Лауреатов, 31 (1974 года постройки); ул. Надеждинской, 18 (1977 года); ул. Шахтёрской, 5 (1976 года) и 18 (1977 года). Это дома собраны из газозолобетонных панелей, их срок службы ограничен 25 годами, а по факту они прослужили два срока. В ноябре прошлого года аварийным признан ещё один дом - на ул. Дзержинского, 3. В настоящее время ни одно из этих зданий полностью не расселено, между тем как существует определённый распоряжением администрации города срок на переселение - декабрь 2020 г. - Но в случае если мы уйдём в затяжные судебные разбирательства, срок придётся продлевать. Ведь даже если в здании осталась хоть одна семья, дом не отключишь от отопления, людей не выселишь на улицу. Мы работаем с норильчанами очень плотно, предлагая значительно больше вариантов, чем положено по закону, но иногда мы вынуждены обращаться в суд с заявлением об изъятии жилого помещения путём выкупа и регистрации перехода права собственности к муниципалитету. За последние полтора года мы подали 95 исковых заявлений подобного рода. Судом, кстати, закончилось дело последней живущей семьи на ул. Комсомольской, 20, сейчас ждём, когда жительница освободит квартиру. Остальные жилые помещения свободны, - поясняет Марина Покровская. Она напомнила, что у собственников квартир в аварийных домах есть выбор: получить возмещение за аварийное жильё или получить иное жилое помещение с учётом стоимости обмениваемых квартир. В случае если собственник выбрал первый способ переселения, ему предоставляется возмещение, которое складывается из стоимости гостинки, а также из убытков, которые гражданин понёс в связи с переездом (оплата транспорта, погрузо-разгрузочных работ и т. д.) Жильцам при этом необходимо обратиться в управление жилфонда в течение полугода с момента регистрации перехода права собственности на его квартиру муниципалитету - с квитанциями об оплате и договорами об оказании услуг, например, по перевозке груза. К документам следует приложить заявление о том, что гражданин просит возместить данный вид убытков. Фото Марины Андриюк

Просмотров:208 На сегодня из 661 жилого помещения, подлежащего расселению, 321 является собственностью граждан; 215 заняты нанимателями по договорам социального найма; 125 - по иным видам найма.Напомним, в октябре 2017 года сразу четыре городских гостинки были признаны аварийными и подлежащими сносу: на ул. Лауреатов, 31 (1974 года постройки); ул. Надеждинской, 18 (1977 года); ул. Шахтёрской, 5 (1976 года) и 18 (1977 года). Это дома собраны из газозолобетонных панелей, их срок службы ограничен 25 годами, а по факту они прослужили два срока. В ноябре прошлого года аварийным признан ещё один дом - на ул. Дзержинского, 3.В настоящее время ни одно из этих зданий полностью не расселено, между тем как существует определённый распоряжением администрации города срок на переселение - декабрь 2020 г.- Но в случае если мы уйдём в затяжные судебные разбирательства, срок придётся продлевать. Ведь даже если в здании осталась хоть одна семья, дом не отключишь от отопления, людей не выселишь на улицу. Мы работаем с норильчанами очень плотно, предлагая значительно больше вариантов, чем положено по закону, но иногда мы вынуждены обращаться в суд с заявлением об изъятии жилого помещения путём выкупа и регистрации перехода права собственности к муниципалитету. За последние полтора года мы подали 95 исковых заявлений подобного рода. Судом, кстати, закончилось дело последней живущей семьи на ул. Комсомольской, 20, сейчас ждём, когда жительница освободит квартиру. Остальные жилые помещения свободны, - поясняет Марина Покровская.Она напомнила, что у собственников квартир в аварийных домах есть выбор: получить возмещение за аварийное жильё или получить иное жилое помещение с учётом стоимости обмениваемых квартир. В случае если собственник выбрал первый способ переселения, ему предоставляется возмещение, которое складывается из стоимости гостинки, а также из убытков, которые гражданин понёс в связи с переездом (оплата транспорта, погрузо-разгрузочных работ и т. д.) Жильцам при этом необходимо обратиться в управление жилфонда в течение полугода с момента регистрации перехода права собственности на его квартиру муниципалитету - с квитанциями об оплате и договорами об оказании услуг, например, по перевозке груза. К документам следует приложить заявление о том, что гражданин просит возместить данный вид убытков.Фото Марины Андриюк