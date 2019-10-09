Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41049

9 октября 2019, 12:27



Завтра в Музее Норильска откроется выставка «Личный осмотр», посвящённая истории городского здравоохранения.

Выставка стала результатом большой научно-исследовательской работы специалистов Музея Норильска. В экспозиции представлены материалы из фондов Музея Норильска и Норильского городского архива, музея Норильской межрайонной больницы № 1, архивной службы административного аппарата директора ЗФ «Норникеля». Экспозиция рассказывает историю первых медицинских учреждений Норильска и, в первую очередь, двух первых больниц Норильска – Центральной больницы лагеря и Центральной больницы комбината. Разворачивается экспозиция в неожиданном пространстве – в символической прачечной, которая объединяла две первые больницы. Тематически она разделена на отделения ЦБЛ – хирургическое, терапевтическое, инфекционное и морг. Этот путь описан заключённой Норильлага Евфросинией Керсновской в путешествии, названном «Оазис в аду» в повести «Сколько стоит человек». Именно атмосфера прачечной, стерильность и чистота, белизна врачебных халатов, официальные материалы и личный взгляд живого свидетеля истории за завесой стиранного-перестиранного белья – дали образ выставке.

Просмотров:145 Выставка охватывает 12-летний период – с 1938 года, от организации санитарного отдела в системе исправительно-трудового лагеря НКВД СССР до его реорганизации, слияния лечебных учреждений Норильска в единую организацию – лечебно-профилактическое объединение.Выставка стала результатом большой научно-исследовательской работы специалистов Музея Норильска. В экспозиции представлены материалы из фондов Музея Норильска и Норильского городского архива, музея Норильской межрайонной больницы № 1, архивной службы административного аппарата директора ЗФ «Норникеля». Экспозиция рассказывает историю первых медицинских учреждений Норильска и, в первую очередь, двух первых больниц Норильска – Центральной больницы лагеря и Центральной больницы комбината.Разворачивается экспозиция в неожиданном пространстве – в символической прачечной, которая объединяла две первые больницы. Тематически она разделена на отделения ЦБЛ – хирургическое, терапевтическое, инфекционное и морг. Этот путь описан заключённой Норильлага Евфросинией Керсновской в путешествии, названном «Оазис в аду» в повести «Сколько стоит человек». Именно атмосфера прачечной, стерильность и чистота, белизна врачебных халатов, официальные материалы и личный взгляд живого свидетеля истории за завесой стиранного-перестиранного белья – дали образ выставке.