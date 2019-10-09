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9 октября 2019, 12:33



Норильск поведёт за собой. Разработан проект городской программы строительства жилищного фонда до 35 года.

В Норильске разработан проект программы строительства жилищного фонда до 35 года. Всего за период её реализации планируется снести 45 аварийных и ветхих строений, построить 97 новых жилых домов и восстановить 3 дома, которые имеют историческую ценность для города. Общий объем финансирования программы предварительно оценивается в сумму 84 миллиарда рублей. В случае участия в проекте федерального центра Норильск готов стать пилотной территорией по строительству жилья с использованием новых технологий в условиях Арктики. Практический опыт в дальнейшем может быть тиражирован на все арктические территории. Денис Кожевников, фото автора

Просмотров:415 В ходе выездной сессии по развитию Арктики обсудили создание комфортных условий проживания, возобновление жилищного строительства и модернизацию социальных объектов, что сегодня является стратегическими направлениями в рамках развития Норильска. Это исключительно социальные проекты, экономически невыгодные для частного инвестора. Без поддержки государства и применения государственно-частного партнёрства эту задачу не решить, считает автор доклада на последней сессии форума «Арктика-2015», заместитель главы Норильска Андрей Малков.В Норильске разработан проект программы строительства жилищного фонда до 35 года. Всего за период её реализации планируется снести 45 аварийных и ветхих строений, построить 97 новых жилых домов и восстановить 3 дома, которые имеют историческую ценность для города. Общий объем финансирования программы предварительно оценивается в сумму 84 миллиарда рублей.В случае участия в проекте федерального центра Норильск готов стать пилотной территорией по строительству жилья с использованием новых технологий в условиях Арктики. Практический опыт в дальнейшем может быть тиражирован на все арктические территории.Денис Кожевников, фото автора