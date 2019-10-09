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9 октября 2019, 13:24



Пьяный водитель с друзьями проехал на спор по встречке на Ленинском проспекте и попался полиции.

22-летний водитель оказался пьяным — алкотестер показал 0,47 мг/литр алкоголя в выдыхаемом воздухе. Парень объяснил полицейским, что нарушил правила на спор. Он хотел доказать друзьям, что сможет проехать по центральной улице города и избежать наказания. На записи с регистратора его машины видно, что водитель несколько раз создавал аварийные ситуации на дороге. Теперь молодому человеку грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:193 Автомобиль Mazda, который ехал по Ленинскому проспекту Норильска по полосе встречного движения, заметили горожане. Они сразу позвонили в ГИБДД и попросили принять меры. Нарушителей задержал ближайший экипаж ДПС.22-летний водитель оказался пьяным — алкотестер показал 0,47 мг/литр алкоголя в выдыхаемом воздухе. Парень объяснил полицейским, что нарушил правила на спор. Он хотел доказать друзьям, что сможет проехать по центральной улице города и избежать наказания.На записи с регистратора его машины видно, что водитель несколько раз создавал аварийные ситуации на дороге.Теперь молодому человеку грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет.Фото Владимира Макушкина