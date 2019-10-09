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9 октября 2019, 14:35



В Сочи завершился корпоративный турнир «Норникеля» по мини-футболу.

Как и год назад, в финал турнира вышли команды «Норильскникельремонта» и Кольской ГМК. В принципиальной и яркой игре сильнее оказались норильчане - 9:4, и в пятый раз подряд стали обладателями почётного трофея. Бронзовые медали достались Заполярному филиалу, переигравшему «Газовик» - 2:2 в основное время и 2:1 в серии пенальти. Как рассказал «Норильским новостям» лучший бомбардир турнира игрок «Ремонтника» Наил Гусейнов, в этом году возросло не только количество участвующих команд – с восьми до 11, но также и повысилась конкуренция: - С каждым разом играть становится всё сложнее – это в первую очередь говорит о том, что турнир растёт и развивается. На высоком уровне остаётся организация соревнований, которые соответствуют всем необходимым требованиям. В финале мы встретились с принципиальным соперником: команда Кольской ГМК демонстрирует отличный футбол, игроки очень дисциплинированны и всегда выходят на площадку заряженными на победу. К счастью, нам удалось забить быстрый гол, затем поймать соперника на ошибке и организовать результативную контратаку. Тем не менее я бы не назвал финальную схватку лёгкой для нас, поскольку соперник, повторюсь, выглядел очень достойно, несмотря на итоговый счёт, - отметил Наил Гусейнов, на счету которого 12 забитых мячей в пяти проведённых матчах турнира. Добавим, что в ноябре стартует регулярный чемпионат Норильска по мини-футболу. Действующим чемпионом и обладателем Кубка города является «Ремонтник». Фото участников соревнований

Просмотров:144 Традиционные, 17-е по счёту соревнования прошли в спорткомплексе санатория «Заполярье», в них приняли участие 11 сильнейших команд из различных подразделений компании. Норильск на турнире представляли сразу пять дружин: «Газовик» («Норильскгазпром»), «Ремонтник» («Норильскникельремонт»), «Строитель» (ЗСК), «Металлист» (НОК) и сборная Заполярного филиала.Как и год назад, в финал турнира вышли команды «Норильскникельремонта» и Кольской ГМК. В принципиальной и яркой игре сильнее оказались норильчане - 9:4, и в пятый раз подряд стали обладателями почётного трофея. Бронзовые медали достались Заполярному филиалу, переигравшему «Газовик» - 2:2 в основное время и 2:1 в серии пенальти.Как рассказал «Норильским новостям» лучший бомбардир турнира игрок «Ремонтника» Наил Гусейнов, в этом году возросло не только количество участвующих команд – с восьми до 11, но также и повысилась конкуренция:- С каждым разом играть становится всё сложнее – это в первую очередь говорит о том, что турнир растёт и развивается. На высоком уровне остаётся организация соревнований, которые соответствуют всем необходимым требованиям. В финале мы встретились с принципиальным соперником: команда Кольской ГМК демонстрирует отличный футбол, игроки очень дисциплинированны и всегда выходят на площадку заряженными на победу. К счастью, нам удалось забить быстрый гол, затем поймать соперника на ошибке и организовать результативную контратаку. Тем не менее я бы не назвал финальную схватку лёгкой для нас, поскольку соперник, повторюсь, выглядел очень достойно, несмотря на итоговый счёт, - отметил Наил Гусейнов, на счету которого 12 забитых мячей в пяти проведённых матчах турнира.Добавим, что в ноябре стартует регулярный чемпионат Норильска по мини-футболу. Действующим чемпионом и обладателем Кубка города является «Ремонтник».Фото участников соревнований