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9 октября 2019, 14:40

Министр строительства Красноярского края рассказал, в каком порядке будут достраиваться дома обманутых дольщиков.


Министр строительства Красноярского края Сергей Козупица сегодня на пресс-конференции разъяснил, по какому принципу будет формироваться очередь на достройку домов обманутых дольщиков.
«Очерёдность домов будет устанавливаться по мере готовности в рамках конкурсных процедур пакета документов. На сегодняшний день полостью готов пакет по «Реставрации». Конкурсный управляющий там был назначен Федеральным фондом, и вся работа им проведена. Практически готов пакет документов по улице Грунтовой. Когда будут собраны документы по остальным объектам, мы отправим их для рассмотрения на Наблюдательном совете Федерального фонда», — сказал министр.
Сергей Козупица также сообщил, что ближайшее заседание наблюдательного совета федерального фонда назначено на ноябрь. Членам совета предстоит рассмотреть перечни проблемных домов, предоставленные разными регионами страны. По словам министра, Красноярский край в этом списке находится на восьмом месте.
Отвечая на вопрос о том, когда, благодаря вновь созданному Фонду, в крае будет полностью решена проблема обманутых дольщиков, Сергей Козупица сказал:
«Конкретную дату я вам не назову. Тот путь, по которому мы сейчас идём, новый не только для нас, но и для наших федеральных коллег, и всех контрагентов, участвующих в этом процессе. Поэтому сказать о том, что у нас наступит «светлое завтра», допустим, в 2021 году, я не могу. Но я думаю, что в течение ближайших трёх лет мы эту проблему должны решить».
Ранее в Красноярске дольщики с улицы Грунтовой разбили палаточный лагерь с требованием объяснить, как будет действовать региональный фонд защиты обманутых граждан и в каком порядке будут возводиться дома. Напомним, законопроект о создании фонда был принят на сессии Законодательного собрания 3 октября. Из краевого бюджета в фонд будет направлен в этом году 621 млн рублей. Федерация также обязана внести имущественный взнос в региональный фонд в размере 75%. Таким образом, на достройку домов выделят более 2,4 млрд рублей. После завершения всех бюрократических процедур первыми начнут возводить объекты ООО «СК «Реставрация» и многоквартирного дома на ул. Грунтовой, 28а. Затем приступят к достройке других проблемных объектов, застройщики которых не вносили обязательных взносов в компенсационный и страховой фонды.
Также фонд будет выплачивать денежные компенсации дольщикам в тех случаях, когда достройка признана нецелесообразной. Решения о выплате или достройке принимает наблюдательный совет Федерального фонда.

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