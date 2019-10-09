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9 октября 2019, 15:16

Бизнес помогает детям. Акция «Добрые окна» дала возможность юному подопечному «Территории добра» отправиться на реабилитацию.


Инициатива провести такую акцию исходила от представителя малого бизнеса в лице Евгения Поляшенко. С 1 августа и по 1 октября в акции «Добрые окна» мог принять участие любой горожанин, который планировал заменить у себя в квартире окна или двери и заключая договор на выполнение работ с компанией «Мастер окон». Ящики были установлены в офисах компании и, делая заявку, горожане помогали собрать средства на очередной курс реабилитации шестилетнему Денису Рыжикову, благополучателю и другу фонда «Территория добра». У мальчика аутизм, он проходит реабилитацию в оренбургском реацентре.
- Впервые, когда мы встретились с мамой Дениса, возникло ощущение, что у неё опускаются руки, – рассказывает Наталья Солодовник. – Она, к сожалению, одна воспитывает мальчика, и люди, которые могли бы её поддержать в трудную минуту, не всегда были рядом. После одного из первых курсов реабилитации, на который она с Денисом первый раз отправилась при поддержке фонда, у женщины как будто появились крылья за спиной. В центре работали не только с её сыном, но и с ней самой, подсказывая и направляя, объясняя, что нужно делать и как взаимодействовать с сыном. Конечно, аутизм вылечить нельзя, но она поверила в то, что с помощью регулярных курсов реабилитации можно достичь многого. Теперь она супервайзер для других мам.
Когда Денис впервые поехал на реабилитацию, у него отсутствовали навыки самообслуживания, была неконтролируемая гиперактивность, он не реагировал на обращённую к нему речь. Сейчас это совершенно другой ребёнок. Теперь мальчик умеет общаться с другими людьми, а значит, и появилась возможность обучаться. Он пошёл в детский сад. Хотя изначально никто не верил, что такое будет возможно. Достижения сына вдохновляют и маму, теперь она смелее смотрит в будущее своего ребёнка и знает, что общие усилия помогут Денису в социализации.
Общими усилиями предпринимателей и горожан удалось собрать более 53 тысяч рублей.
Фото Натальи Черкашиной

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