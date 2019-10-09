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9 октября 2019, 15:18

Применение нового противогололёдного материала для посыпки норильских улиц стало предметом встречи представителей «Норильскавтодора», компании «ИЛАН-Норильск» и журналистов.


Тема уже не первый месяц будоражит участников дорожного движения, а с первыми заморозками она стала особенно актуальной. От автомобилистов посыпался поток жалоб: использование слишком крупной фракции посыпного материала сильно вредит авто, говорят они. А вся эта история началась с того, что в своё время представители местной общественности подняли вопрос о том, что отходы металлургического производства, чем, по сути, является привычный для Норильска гранулированный шлак, не могут использоваться для посыпки улиц в жилом секторе из-за потенциальной опасности для здоровья людей. Граншлаку нашли альтернативу - базальтовый отсев. Стало ли от этого лучше – об этом и говорили на встрече.
Ясность в ситуацию внёс главный инженер
«ИЛАН-Норильск» Фёдор Ерофеев. По его словам, противогололёдный материал посыпки улиц в гололёд должен соответствовать определённым техническим требованиям. Использование в этом качестве базальтовой крошки – уже сложившаяся практика, например, в Ленинградской области, а также на некоторых федеральных дорогах. В Норильске её только начали внедрять, и сейчас идёт отладка оборудования, которое было специально приобретено для создания нужной фракции отсыпки. Стандарты базальтового отсева имеют параметры 3-5, 5-8 и 8-10 мм для различных областей применения. Присутствие в нём крупных частиц, по словам Федора Ерофеева, – техническая погрешность, и с наладкой техники всё встанет на свои места.
Базальтовый отсев признан материалом, наиболее подходящим для Норильска по качеству, доступности и стоимости. Сырьё добывают в карьере «Медвежий ручей» и обрабатывают в дробилке. Иные варианты для нас слишком затратны. Для сравнения: песок стоит от 1200 до 1800 рублей за тонну, базальтовый отсев – 880 руб./т, а гранулированный шлак – 32 рубля за тонну. При этом песка нужного сорта на территории просто нет – его необходимо везти с материка.
Таким образом, выбор материала вполне обоснован. Крупные частицы должны исчезнуть из общей массы – это дорожники предложили вскоре продемонстрировать. Но и от перспективы использования гранулированного шлака для посыпки дорог пока не отказались. По мнению специалистов, в претензиях общественности упоминание об опасном влиянии граншлака было вырвано из технического контекста. На самом деле и граншлак, и базальтовый отсев относятся к одному классу опасности – четвёртому. Поэтому сейчас предприняты меры для комплексного лабораторного изучения состава норильского граншлака для того, чтобы определить, можно ли вернуться к этому материалу.
Гранулированный шлак удобен для посыпки норильских улиц по всем показателям: он дёшев, лучше ложится на дорожное полотно, меньше сдувается ветром, он имеет невысокую степень слипания и, главное, производится на месте несложным способом «холодной ванны». Но в любом случае, подчёркивает Фёдор Ерофеев, решение о том, какой материал в конце концов приживётся в Норильске, будет принято в строгом соответствии с существующим законодательством.
Фото Дениса Кожевникова
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