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9 октября 2019, 16:31

В Академии борьбы имени Д. Г. Миндиашвили завершился открытый краевой турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России Заура Батаева. Выпускник норильской школы борьбы завоевал серебро.


Почётным гостем церемонии открытия стала первый заместитель министра спорта Красноярского края Светлана Ходюш.
В этом году за награды турнира боролись 149 спортсменов из Красноярского края, республик Тыва, Бурятия и Хакасия, а также Кемеровской и Новосибирской областей, Казахстана. На счету спортсменов сборной команды Красноярского края семь медалей: одна золотая, три серебряные и три бронзовые. Выпускник норильской школы № 4 Алан Габуев стал серебряным призёром соревнований в весовой категории 92 кг, проиграв в финале борцу из Казахстана со счётом 7:9. Ещё один наш выпускник, Гасрат Тинаев (категория 70 кг), к сожалению, до медалей не дошёл.
«Красноярский край всегда славился богатыми традициями вольной борьбы. Здесь воспитана плеяда известных борцов – чемпионов и призеров Олимпийских игр. Ребятам хотелось бы пожелать успехов в спорте, в борьбе, хочется, чтобы сегодня они показали самую красивую борьбу. Ведь лозунг нашего турнира – пусть победит сильнейший!» – сказал основатель турнира Заур Батаев.
Отметим, что открытый краевой турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России Заура Батаева проводился в третий раз и постепенно становится востребованным не только в Красноярском крае, но и в других регионах России и постсоветских странах.
Фото участников соревнований
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