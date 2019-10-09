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9 октября 2019, 16:31



В Академии борьбы имени Д. Г. Миндиашвили завершился открытый краевой турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России Заура Батаева. Выпускник норильской школы борьбы завоевал серебро.

В этом году за награды турнира боролись 149 спортсменов из Красноярского края, республик Тыва, Бурятия и Хакасия, а также Кемеровской и Новосибирской областей, Казахстана. На счету спортсменов сборной команды Красноярского края семь медалей: одна золотая, три серебряные и три бронзовые. Выпускник норильской школы № 4 Алан Габуев стал серебряным призёром соревнований в весовой категории 92 кг, проиграв в финале борцу из Казахстана со счётом 7:9. Ещё один наш выпускник, Гасрат Тинаев (категория 70 кг), к сожалению, до медалей не дошёл. «Красноярский край всегда славился богатыми традициями вольной борьбы. Здесь воспитана плеяда известных борцов – чемпионов и призеров Олимпийских игр. Ребятам хотелось бы пожелать успехов в спорте, в борьбе, хочется, чтобы сегодня они показали самую красивую борьбу. Ведь лозунг нашего турнира – пусть победит сильнейший!» – сказал основатель турнира Заур Батаев. Отметим, что открытый краевой турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России Заура Батаева проводился в третий раз и постепенно становится востребованным не только в Красноярском крае, но и в других регионах России и постсоветских странах. Фото участников соревнований

Просмотров:102 Почётным гостем церемонии открытия стала первый заместитель министра спорта Красноярского края Светлана Ходюш.В этом году за награды турнира боролись 149 спортсменов из Красноярского края, республик Тыва, Бурятия и Хакасия, а также Кемеровской и Новосибирской областей, Казахстана. На счету спортсменов сборной команды Красноярского края семь медалей: одна золотая, три серебряные и три бронзовые. Выпускник норильской школы № 4 Алан Габуев стал серебряным призёром соревнований в весовой категории 92 кг, проиграв в финале борцу из Казахстана со счётом 7:9. Ещё один наш выпускник, Гасрат Тинаев (категория 70 кг), к сожалению, до медалей не дошёл.«Красноярский край всегда славился богатыми традициями вольной борьбы. Здесь воспитана плеяда известных борцов – чемпионов и призеров Олимпийских игр. Ребятам хотелось бы пожелать успехов в спорте, в борьбе, хочется, чтобы сегодня они показали самую красивую борьбу. Ведь лозунг нашего турнира – пусть победит сильнейший!» – сказал основатель турнира Заур Батаев.Отметим, что открытый краевой турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России Заура Батаева проводился в третий раз и постепенно становится востребованным не только в Красноярском крае, но и в других регионах России и постсоветских странах.Фото участников соревнований