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9 октября 2019, 16:53

В России при поддержке «Норникеля» впервые пройдет буткемп глобального блокчейн-консорциума Hyperledger.


Образовательное и нетворкинговое мероприятие состоится 14–15 октября в Москве на коворкинговой площадке Deworkacy на территории арт-кластера «Красный Октябрь». Буткемп соберёт разработчиков ведущих российских и международных компаний, которые активно развивают блокчейн-технологии Hyperledger.
В буткемпе примут участие специалисты Лаборатории по изучению и развитию блокчейн-технологий, которая была создана на базе Московского физико-технического института при поддержке «Норникеля» и IBM.
«Буткемпы Hyperledger дают разработчикам возможность быстро и глубоко погрузиться в работу с нашими технологиями. Мы делаем упор на технические вопросы и проводим события в открытом формате, поэтому участники сами выбирают направление обучения и сразу же получают практический опыт работы с технологиями, которые их интересуют. Мы рады представить эту модель развития сообщества в России, где, как мы знаем, уже существует активное сообщество, которое может и хочет развивать бизнес в сфере блокчейн-технологий», — отметил Брайан Белендорф, исполнительный директор Hyperledger.
Максимально открытый формат встречи предусматривает, что участники уже сейчас могут инициативно предлагать темы для дискуссий, а вся работа в ходе буткемпа будет модерироваться через открытую платформу wiki. Участие в буткемпе бесплатное.
«Норникель» присоединился к консорциуму Hyperledger в июне 2019 года и сегодня активно развивает инструменты для создания публичных блокчейнов на базе технологии Hyperledger Fabric. Компания заинтересована в развитии сообщества Hyperledger в России и привлечении лучших специалистов.
Подробности — на сайте мероприятия, а также на страницах события в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте».

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