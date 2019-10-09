Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41058

9 октября 2019, 16:54



В сентябре за некачественные товары и услуги предприниматели выплатили норильчанам 54,5 тысячи рублей.

По заявленным обращениям потребителям был возмещён ущерб на сумму 54 595 рублей. Консультацию по вопросу защиты прав потребителей можно получить по телефону 43-71-94, ежедневно с понедельника по пятницу. При необходимости по вопросам защиты прав потребителей можно прийти на приём в управление потребительского рынка услуг администрации города Норильска, Центральный район, ул. Кирова, 21, 5-й этаж, кабинет №501, в среду, четверг и пятницу с 10-00 до 17-00 часов с перерывом на обед. Информацию УПРиУ по вопросам защиты прав потребителей можно найти в интернете на сайте http://www.upriu.ru.

Просмотров:98 В прошлом месяце в управление потребительного рынка и услуг обратилось 42 норильчанина, из них один – индивидуальный предприниматель, которому требовалась консультация по практике применения действующего законодательства, 41 потребитель жаловался на товары и услуги ненадлежащего качества. Специалисты управления дали 40 консультаций и помогли составить три претензии.По заявленным обращениям потребителям был возмещён ущерб на сумму 54 595 рублей.Консультацию по вопросу защиты прав потребителей можно получить по телефону 43-71-94, ежедневно с понедельника по пятницу. При необходимости по вопросам защиты прав потребителей можно прийти на приём в управление потребительского рынка услуг администрации города Норильска, Центральный район, ул. Кирова, 21, 5-й этаж, кабинет №501, в среду, четверг и пятницу с 10-00 до 17-00 часов с перерывом на обед.Информацию УПРиУ по вопросам защиты прав потребителей можно найти в интернете на сайте http://www.upriu.ru.