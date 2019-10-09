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9 октября 2019, 17:00



Красноярск станет мировой столицей робототехники.

При поддержке мэра Красноярска Сергея Ерёмина ребята подали заявку в международную организацию Lego education international. После её одобрения Красноярск стал единственным российским городом, получившим право на проведение международных робототехнических соревнований в течение трёх лет. В предстоящем чемпионате примут участие порядка двух тысяч детей из России, Эстонии, Казахстана, Австралии, Греции, Дании, США, Бразилии, Румынии, Японии и других стран. Ребята будут соревноваться в четырёх возрастных группах. Ожидается, что в международном чемпионате впервые примут участие дети в возрасте от 4 до 6 лет. Чемпионат пройдёт в МВДЦ «Сибирь», вход на мероприятие свободный. Темой международного сезона стало градостроительство. Перед участниками стоит задача решить актуальные проблемы отрасли, представить собственные проекты и пройти миссии по заданной теме. Так, дошколятам нужно собрать макет города из конструктора Лего и представить его жюри. Задача учеников начальных классов – сделать мир лучше. Детям нужно спроектировать долговечные и безвредные для окружающей среды здания. Обязательное условие – организация доступной среды для людей с повышенными потребностями. Старшим школьникам нужно представить инновационный проект в области градостроительства, а также продемонстрировать навыки моделирования, конструирования, программирования и управления роботами для решения задачи миссии. Это может быть решение проблемы городских пробок, проектирование спортивных и игровых площадок для людей с повышенными потребностями, строительство всевозможных зданий и многое другое. Победители чемпионата получат право представлять свою страну на международных соревнованиях в других странах. Для гостей мероприятия организуют развлекательные тематические локации. В фотозоне можно будет сфотографироваться с двухметровым легочеловеком. Всем желающим предложат «нарисовать» картину и построить гигантское здание из деталей конструктора. В одной из локаций представят «Красноярск в миниатюре», где соберут уменьшенные легокопии основных достопримечательностей столицы края. Для гостей также проведут мастер-классы, а родители смогут записать своих детей в кружки по робототехнике и легоконструированию.

Просмотров:100 С 13 по 15 февраля 2020 года в Красноярске пройдёт международный чемпионат по робототехнике First Robotics Championship. Право на его проведение завоевала команда школы №149 под руководством тренера Максима Турушева, сообщает официальный портал Красноярского края.При поддержке мэра Красноярска Сергея Ерёмина ребята подали заявку в международную организацию Lego education international. После её одобрения Красноярск стал единственным российским городом, получившим право на проведение международных робототехнических соревнований в течение трёх лет.В предстоящем чемпионате примут участие порядка двух тысяч детей из России, Эстонии, Казахстана, Австралии, Греции, Дании, США, Бразилии, Румынии, Японии и других стран. Ребята будут соревноваться в четырёх возрастных группах. Ожидается, что в международном чемпионате впервые примут участие дети в возрасте от 4 до 6 лет. Чемпионат пройдёт в МВДЦ «Сибирь», вход на мероприятие свободный.Темой международного сезона стало градостроительство. Перед участниками стоит задача решить актуальные проблемы отрасли, представить собственные проекты и пройти миссии по заданной теме. Так, дошколятам нужно собрать макет города из конструктора Лего и представить его жюри. Задача учеников начальных классов – сделать мир лучше. Детям нужно спроектировать долговечные и безвредные для окружающей среды здания. Обязательное условие – организация доступной среды для людей с повышенными потребностями. Старшим школьникам нужно представить инновационный проект в области градостроительства, а также продемонстрировать навыки моделирования, конструирования, программирования и управления роботами для решения задачи миссии. Это может быть решение проблемы городских пробок, проектирование спортивных и игровых площадок для людей с повышенными потребностями, строительство всевозможных зданий и многое другое. Победители чемпионата получат право представлять свою страну на международных соревнованиях в других странах.Для гостей мероприятия организуют развлекательные тематические локации. В фотозоне можно будет сфотографироваться с двухметровым легочеловеком. Всем желающим предложат «нарисовать» картину и построить гигантское здание из деталей конструктора. В одной из локаций представят «Красноярск в миниатюре», где соберут уменьшенные легокопии основных достопримечательностей столицы края. Для гостей также проведут мастер-классы, а родители смогут записать своих детей в кружки по робототехнике и легоконструированию.