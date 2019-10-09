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9 октября 2019, 17:32



Научиться сможет каждый. В Красноярске появится электронная площадка для работы с «особыми» детьми.

В «Радуге» разработают обучающую веб-платформу, которая предоставит возможность проводить автоматизированное обучение специалистов с системой контроля и оценкой эффективности усвоения материала. Это позволит родителям и специалистам в любое удобное время круглосуточно изучать приёмы и методы работы с детьми, имеющими множественные нарушения. «В конце сентября этого года мы стали победителями конкурса проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и получили грант в размере 1,5 млн рублей. В нашем проекте примут участие 20 детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития и 20 родителей», – рассказала Диана Мухачёва, заместитель директора реабилитационного центра «Радуга». Проект поможет решить проблемы семей с такими детьми, в том числе благодаря доступности обучающих материалов через интернет в режиме 24/7. Реализация проекта начнётся с апреля 2020 года. Особенность площадки заключается в переносе полученных знаний и практики в виртуальное пространство. Все занятия с семьями будут снимать на видео и загружать на обучающую платформу, где информацию в формате видеоуроков с комментариями специалистов представят в обучающих модулях. Специалистам из других территорий края, которые заинтересованы в обучении по этим направлениям, не придётся приезжать в Красноярск: новые знания можно будет получить дистанционно. «Мама и ребёнок начнут выполнять задания вдвоём под руководством опытного педагога. Это позволит всей нашей целевой группе к моменту завершения проекта получить отработанную на практике базу знаний, которую родители смогут применять в работе со своим ребёнком самостоятельно, им не потребуется постоянная помощь внешних специалистов. Так как мама, можно сказать, сама станет специалистом именно для своего ребёнка», – рассказывает Оксана Куркина, физический терапевт, заведующий медико-социальным отделением центра «Радуга». При успешной работе веб-платформы опыт Красноярска можно будет транслировать и в другие регионы России. Авторы проекта уверены, что такое пространство поможет родителям и специалистам расширить свои умения и навыки развития двигательной, социальной активности и адаптированного домашнего пространства для их детей. Также в рамках проекта издадут методические разработки. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:98 Впервые в Красноярске появится электронная стажировочная площадка для распространения эффективного и современного опыта работы с детьми с тяжёлыми множественными нарушениями развития. В следующем году её организуют на базе городского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга» в рамках проекта «Счастье – когда тебя понимают», говорится на официальном портале Красноярского края.В «Радуге» разработают обучающую веб-платформу, которая предоставит возможность проводить автоматизированное обучение специалистов с системой контроля и оценкой эффективности усвоения материала. Это позволит родителям и специалистам в любое удобное время круглосуточно изучать приёмы и методы работы с детьми, имеющими множественные нарушения.«В конце сентября этого года мы стали победителями конкурса проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и получили грант в размере 1,5 млн рублей. В нашем проекте примут участие 20 детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития и 20 родителей», – рассказала Диана Мухачёва, заместитель директора реабилитационного центра «Радуга». Проект поможет решить проблемы семей с такими детьми, в том числе благодаря доступности обучающих материалов через интернет в режиме 24/7. Реализация проекта начнётся с апреля 2020 года. Особенность площадки заключается в переносе полученных знаний и практики в виртуальное пространство. Все занятия с семьями будут снимать на видео и загружать на обучающую платформу, где информацию в формате видеоуроков с комментариями специалистов представят в обучающих модулях.Специалистам из других территорий края, которые заинтересованы в обучении по этим направлениям, не придётся приезжать в Красноярск: новые знания можно будет получить дистанционно.«Мама и ребёнок начнут выполнять задания вдвоём под руководством опытного педагога. Это позволит всей нашей целевой группе к моменту завершения проекта получить отработанную на практике базу знаний, которую родители смогут применять в работе со своим ребёнком самостоятельно, им не потребуется постоянная помощь внешних специалистов. Так как мама, можно сказать, сама станет специалистом именно для своего ребёнка», – рассказывает Оксана Куркина, физический терапевт, заведующий медико-социальным отделением центра «Радуга».При успешной работе веб-платформы опыт Красноярска можно будет транслировать и в другие регионы России. Авторы проекта уверены, что такое пространство поможет родителям и специалистам расширить свои умения и навыки развития двигательной, социальной активности и адаптированного домашнего пространства для их детей. Также в рамках проекта издадут методические разработки.Фото Владимира Макушкина