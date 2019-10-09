Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41061

9 октября 2019, 17:42



Музей Норильска приглашает норильчан на показ фильма «Побег» режиссёра Евгении Дюрич.

В 1942 году Евфросиния Керсновская, высланная из Бессарабии на поселение и принудительные работы в Сибирь, в одиночку решается на побег - зимой, взяв с собой лишь одно одеяло. По распоряжению НКВД местные жители были обязаны сдавать беглых ссыльных, поэтому чаще всего она ночевала в лесу, реже – в избах людей, зарабатывая себе на пропитание заготовкой дров. Её путь пролегал по всей Западной Сибири, и за полгода она прошла полторы тысячи километров по тайге и непролазным болотам. За побег, но больше за то, что она всегда говорила правду, Керсновскую приговорили к высшей мере, однако потом наказание заменили на 8 лет исправительно-трудовых лагерей. Их она провела в Норильске. В1940-х она работала медсестрой в Центральной больнице лагеря. Уже в 60-е годы Евфросиния по просьбе матери начала работу над воспоминаниями, рассказав подробности самой трагической части своей жизни, проиллюстрировав их 680 акварельными рисунками. Эти уникальные воспоминания составили 12 рукописных тетрадей под общим названием «Сколько стоит человек». Авторы фильма в 2018 году повторили часть пути при побеге Евфросинии Керсновской благодаря подробно описанному ею маршруту следования и отыскав тех, кто ещё сохранил память о событиях прошлого. Вход на кинопоказ свободный. Рекомендуемое возрастное ограничение 12+. Справки по телефону 46-52-78. На фото: иллюстрация из тетради с воспоминаниями Евфросинии Керсновской «Сколько стоит человек» из фонда Государственного музея истории ГУЛАГа.

Просмотров:115 Киноисторию о побеге Евфросинии Керсновской из лагеря представит Дарья Чапковская, автор идеи, художник, продюсер, создатель дома-музея Керсновской в городе Ессентуки.В 1942 году Евфросиния Керсновская, высланная из Бессарабии на поселение и принудительные работы в Сибирь, в одиночку решается на побег - зимой, взяв с собой лишь одно одеяло. По распоряжению НКВД местные жители были обязаны сдавать беглых ссыльных, поэтому чаще всего она ночевала в лесу, реже – в избах людей, зарабатывая себе на пропитание заготовкой дров. Её путь пролегал по всей Западной Сибири, и за полгода она прошла полторы тысячи километров по тайге и непролазным болотам. За побег, но больше за то, что она всегда говорила правду, Керсновскую приговорили к высшей мере, однако потом наказание заменили на 8 лет исправительно-трудовых лагерей. Их она провела в Норильске. В1940-х она работала медсестрой в Центральной больнице лагеря.Уже в 60-е годы Евфросиния по просьбе матери начала работу над воспоминаниями, рассказав подробности самой трагической части своей жизни, проиллюстрировав их 680 акварельными рисунками. Эти уникальные воспоминания составили 12 рукописных тетрадей под общим названием «Сколько стоит человек».Авторы фильма в 2018 году повторили часть пути при побеге Евфросинии Керсновской благодаря подробно описанному ею маршруту следования и отыскав тех, кто ещё сохранил память о событиях прошлого.Вход на кинопоказ свободный.Рекомендуемое возрастное ограничение 12+.Справки по телефону 46-52-78.На фото: иллюстрация из тетради с воспоминаниями Евфросинии Керсновской «Сколько стоит человек» из фонда Государственного музея истории ГУЛАГа.