Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41062

9 октября 2019, 18:13



В Дудинке женщина перевела мошенникам 45 тысяч рублей за несуществующие шубы.

Следователями Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Сейчас полицейские устанавливают людей, причастных к похищению денег. Сотрудники полиции просят граждан быть более бдительными и не переводить свои денежные средства неизвестным лицам за сомнительные покупки в интернете.

Просмотров:96 В дежурную часть полиции обратилась 46-летняя жительница Дудинки, которая сообщила, что в течение нескольких месяцев через интернет ей предлагали приобрести две норковые шубы, стоимостью 22 500 рублей каждая. При помощи популярной социальной сети мошенники ввели женщину в заблуждение. Следуя инструкциям мошенников, она перевела на банковские счета «продавцов» 45 тысяч рублей.Следователями Отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Сейчас полицейские устанавливают людей, причастных к похищению денег.Сотрудники полиции просят граждан быть более бдительными и не переводить свои денежные средства неизвестным лицам за сомнительные покупки в интернете.