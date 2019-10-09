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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:15 Экологический взвод Центрального военного округа за пять лет убрал более 4,5 тысячи тонн мусора с территории Арктики, подведомственной Минобороны России.
18:13 В Дудинке женщина перевела мошенникам 45 тысяч рублей за несуществующие шубы.
17:42 Музей Норильска приглашает норильчан на показ фильма «Побег» режиссёра Евгении Дюрич.
17:32 Научиться сможет каждый. В Красноярске появится электронная площадка для работы с «особыми» детьми.
17:00 Красноярск станет мировой столицей робототехники.
16:54 В сентябре за некачественные товары и услуги предприниматели выплатили норильчанам 54,5 тысячи рублей.
16:53 В России при поддержке «Норникеля» впервые пройдет буткемп глобального блокчейн-консорциума Hyperledger.
16:31 В Академии борьбы имени Д. Г. Миндиашвили завершился открытый краевой турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России Заура Батаева. Выпускник норильской школы борьбы завоевал серебро.
15:18 Применение нового противогололёдного материала для посыпки норильских улиц стало предметом встречи представителей «Норильскавтодора», компании «ИЛАН-Норильск» и журналистов.
15:16 Бизнес помогает детям. Акция «Добрые окна» дала возможность юному подопечному «Территории добра» отправиться на реабилитацию.
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