Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41063

9 октября 2019, 18:15



Экологический взвод Центрального военного округа за пять лет убрал более 4,5 тысячи тонн мусора с территории Арктики, подведомственной Минобороны России.

Работы проводились в Арктической зоне в районе Норильска Красноярского края. Сейчас подразделение экологов ЦВО насчитывает до 30 человек, в их распоряжении около 10 единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора. В пресс-службе добавили, что работы по очистке проводятся в рамках реализации федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014–2025 годы. С 2015 года на Новой Земле, островах Котельном и Врангеля, в Норильске идёт сбор арктического мусора, в основном металлолома.

Просмотров:84 «Только в 2019 году военные экологи ЦВО собрали и доставили в места складирования более 1,5 тысячи тонн металла, перевыполнив план на 10%», – указывается в сообщении пресс-службы округа.Работы проводились в Арктической зоне в районе Норильска Красноярского края. Сейчас подразделение экологов ЦВО насчитывает до 30 человек, в их распоряжении около 10 единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора.В пресс-службе добавили, что работы по очистке проводятся в рамках реализации федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного экологического ущерба» на 2014–2025 годы. С 2015 года на Новой Земле, островах Котельном и Врангеля, в Норильске идёт сбор арктического мусора, в основном металлолома.