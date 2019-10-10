Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41064

10 октября 2019, 12:26



Открытый чемпионат Красноярского края по чтению вслух «Страница 20» пройдёт в Молодёжном центре Норильска.

Для участия необходимо подать заявку до 16 октября на электронный адрес mc.demina@gmail.com. Скачать форму заявки и ознакомиться с положением можно в группе Молодёжного центра «ВКонтакте» в разделе «Документы». Чемпионат пройдёт 17 октября в 15.00 в Молодёжном центре на ул. Советской, 9.

Просмотров:223 К участию приглашаются школьники от 14 до 17 лет, которые любят читать и хорошо знакомы с мировой литературой. Им предстоит в трёх раундах сразиться за звание лучшего чтеца. Жюри, в состав которого вошли специалисты публичной библиотеки и педагоги-словесники, будет оценивать выразительность чтения, чёткость дикции, скорость, артистичность. Читать предстоит фрагмент из заранее оговорённых произведений.Для участия необходимо подать заявку до 16 октября на электронный адрес mc.demina@gmail.com. Скачать форму заявки и ознакомиться с положением можно в группе Молодёжного центра «ВКонтакте» в разделе «Документы».Чемпионат пройдёт 17 октября в 15.00 в Молодёжном центре на ул. Советской, 9.