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10 октября 2019, 12:42



Сделать капремонт и сэкономить дважды: сначала на самом ремонте, а потом — на оплате.

Со 2 по 5 октября в Москве проходил Международный форум «Российская энергетическая неделя». На традиционном совещании государство пообещало субъектам РФ продолжить поддержку энергоэффективных капремонтов. Проект запущен в 2017 году. Первые результаты — затраты жителей на свет и тепло снизились на 22 процента. Как сообщает «Российская газета», принять участие в программе могут МКД не старше 60 лет, оборудованные общедомовыми приборами учёта потребления тепла и электричества. Оплата коммунальных услуг должна рассчитываться по их показаниям непрерывно хотя бы 12 месяцев из последних трёх лет. На капремонт можно потратить заёмные деньги или деньги, которые жильцы накопили сами. Заимствовать средства у других домов в «общем котле» нельзя. Размер господдержки не может превышать сумму в пять миллионов рублей на дом и 80% от стоимости капремонта. Сумма определяется для каждого дома индивидуально, причем, чем выше прогнозируемая экономия, тем больше поддержка. Предварительно рассчитать, сколько можно будет сэкономить с помощью энергоэффективных мероприятий, необходимо в специальном приложении «Помощник ЭКР» на сайте Фонда ЖКХ (www.fondgkh.ru). Приложение позволит выбрать подходящие для конкретного дома мероприятия, спрогнозировать результат от их выполнения и рассчитать размер поддержки. Чтобы претендовать на возмещение достаточно 10% экономии. Кроме того, на сайте «Реформа ЖКХ» размещена информационно-методическая база по энергоэффективному капремонту. Также можно обратиться на горячую линию Фонда ЖКХ по номеру 8-800-700-89-89 (с 7.00 до 18.00 по будням, звонки по России бесплатно). Свежее интервью с директором департамента мониторинга региональных систем капитального ремонта и экспертно-методического обеспечения Фонда ЖКХ Татьяной Кузьминой опубликовано сегодня в «РГ».

Просмотров:181 Такую возможность государство предоставляет собственникам МКД, которые провели или только затевают в своём доме энергоэффективный капремонт, сообщает на своём портале УК «ЖКС».Со 2 по 5 октября в Москве проходил Международный форум «Российская энергетическая неделя». На традиционном совещании государство пообещало субъектам РФ продолжить поддержку энергоэффективных капремонтов. Проект запущен в 2017 году. Первые результаты — затраты жителей на свет и тепло снизились на 22 процента.Как сообщает «Российская газета», принять участие в программе могут МКД не старше 60 лет, оборудованные общедомовыми приборами учёта потребления тепла и электричества. Оплата коммунальных услуг должна рассчитываться по их показаниям непрерывно хотя бы 12 месяцев из последних трёх лет. На капремонт можно потратить заёмные деньги или деньги, которые жильцы накопили сами. Заимствовать средства у других домов в «общем котле» нельзя. Размер господдержки не может превышать сумму в пять миллионов рублей на дом и 80% от стоимости капремонта. Сумма определяется для каждого дома индивидуально, причем, чем выше прогнозируемая экономия, тем больше поддержка.Предварительно рассчитать, сколько можно будет сэкономить с помощью энергоэффективных мероприятий, необходимо в специальном приложении «Помощник ЭКР» на сайте Фонда ЖКХ (www.fondgkh.ru). Приложение позволит выбрать подходящие для конкретного дома мероприятия, спрогнозировать результат от их выполнения и рассчитать размер поддержки. Чтобы претендовать на возмещение достаточно 10% экономии. Кроме того, на сайте «Реформа ЖКХ» размещена информационно-методическая база по энергоэффективному капремонту. Также можно обратиться на горячую линию Фонда ЖКХ по номеру 8-800-700-89-89 (с 7.00 до 18.00 по будням, звонки по России бесплатно).Свежее интервью с директором департамента мониторинга региональных систем капитального ремонта и экспертно-методического обеспечения Фонда ЖКХ Татьяной Кузьминой опубликовано сегодня в «РГ».