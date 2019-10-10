Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41066

10 октября 2019, 13:14



При маркировке книг и фильмов теперь не нужно указывать конкретный возраст «рекомендуемых» читателей.

Инициаторы предложили сделать возрастные рекомендации более общими, без строгого указания возраста. Авторы проекта отмечают, что при этом маркировка 18+ останется, а такие, как 0+ и 6+ не имеют особенного смысла. Цифры депутаты предложили заменить формулировками вроде «для семейного чтения» или «для дошкольного возраста». Правительство отметило, что готово поддержать поправки, если законопроект будет скорректирован с учётом всех замечаний до первого чтения.

Просмотров:162 Достаточно будет указать «не рекомендовано для детей» или, например, «для школьников». С таким предложением выступили депутаты Госдумы, внеся соответствующий законопроект на рассмотрение.Инициаторы предложили сделать возрастные рекомендации более общими, без строгого указания возраста. Авторы проекта отмечают, что при этом маркировка 18+ останется, а такие, как 0+ и 6+ не имеют особенного смысла. Цифры депутаты предложили заменить формулировками вроде «для семейного чтения» или «для дошкольного возраста».Правительство отметило, что готово поддержать поправки, если законопроект будет скорректирован с учётом всех замечаний до первого чтения.