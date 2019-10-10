Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41067

10 октября 2019, 13:30



Она поспешила, он не пропустил. В ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе пострадала женщина.

В среду около девяти часов вечера на нерегулируемом пешеходном переходе недалеко от магазина «Северок» (Ленинский проспект, 31) водитель «Шкоды» сбил 36-летнюю женщина. С места происшествия пострадавшую госпитализировали в городскую больницу. На месте ДТП сотрудники ГИБДД установили, что водительский стаж у мужчины – 2 года. Раньше нарушений ПДД у него не было, однако в отношении автомобилиста сотрудники ГИБДД составили административные материалы за нарушение правил регистрации автомобиля, за отсутствие знака аварийной остановки и опознавательного знака «начинающий водитель», а также за повреждение элементов дороги. Это помимо протокола по основной причине аварии. Также дорожные полицейские установили, что полис ОСАГО был приобретен на основании фиктивной диагностической карты, купленной в другом регионе, за что предусмотрена уголовная ответственность на основании статьи 327 «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» УК РФ. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства дорожного происшествия и призывают участников дорожного движения быть предельно внимательными, особенно в сумеречное, утреннее и вечернее время. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:299 Всего за прошедшие сутки зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в том числе и с пострадавшим пешеходом.В среду около девяти часов вечера на нерегулируемом пешеходном переходе недалеко от магазина «Северок» (Ленинский проспект, 31) водитель «Шкоды» сбил 36-летнюю женщина. С места происшествия пострадавшую госпитализировали в городскую больницу.На месте ДТП сотрудники ГИБДД установили, что водительский стаж у мужчины – 2 года. Раньше нарушений ПДД у него не было, однако в отношении автомобилиста сотрудники ГИБДД составили административные материалы за нарушение правил регистрации автомобиля, за отсутствие знака аварийной остановки и опознавательного знака «начинающий водитель», а также за повреждение элементов дороги. Это помимо протокола по основной причине аварии.Также дорожные полицейские установили, что полис ОСАГО был приобретен на основании фиктивной диагностической карты, купленной в другом регионе, за что предусмотрена уголовная ответственность на основании статьи 327 «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» УК РФ.Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства дорожного происшествия и призывают участников дорожного движения быть предельно внимательными, особенно в сумеречное, утреннее и вечернее время.Фото Владимира Макушкина