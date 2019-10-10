Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/41067
10 октября 2019, 13:30

Она поспешила, он не пропустил. В ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе пострадала женщина.


Всего за прошедшие сутки зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в том числе и с пострадавшим пешеходом.
В среду около девяти часов вечера на нерегулируемом пешеходном переходе недалеко от магазина «Северок» (Ленинский проспект, 31) водитель «Шкоды» сбил 36-летнюю женщина. С места происшествия пострадавшую госпитализировали в городскую больницу.
На месте ДТП сотрудники ГИБДД установили, что водительский стаж у мужчины – 2 года. Раньше нарушений ПДД у него не было, однако в отношении автомобилиста сотрудники ГИБДД составили административные материалы за нарушение правил регистрации автомобиля, за отсутствие знака аварийной остановки и опознавательного знака «начинающий водитель», а также за повреждение элементов дороги. Это помимо протокола по основной причине аварии.
Также дорожные полицейские установили, что полис ОСАГО был приобретен на основании фиктивной диагностической карты, купленной в другом регионе, за что предусмотрена уголовная ответственность на основании статьи 327 «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» УК РФ.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства дорожного происшествия и призывают участников дорожного движения быть предельно внимательными, особенно в сумеречное, утреннее и вечернее время.
Фото Владимира Макушкина
Просмотров:299
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 10 октября 2019 
18:46   Воспитанникам реабилитационного центра «Виктория» эта неделя подарила несколько интересных экскурсий. 18:41   Федеральная служба по финансовому мониторингу предупреждает россиян о фактах финансового мошенничества со стороны псевдоброкеров.
18:28   Ежемесячно норильчане теряют более одного миллиона рублей, попадаясь на уловки мошенников. Полицейские рассказали журналистам о новых видах мошенничества. 17:55   «Норникель» и «Русская платина» подали в ФАС документы для создания совместного предприятия.
16:21   Организаторы террористической ячейки в Норильске получили по девять лет колонии. 16:14   Завершается монтаж последней из четырёх площадок, обустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды».
15:46   Правительство предложило наказывать рублём родителей курящих детей. 15:24   В гараже подстанции скорой помощи пополнение. Новый медтранспорт на базе КамАЗа сможет доставлять пациентов из отдалённых районов при закрытых по погоде дорогах.
15:08   Красава в Норильске. Популярный блогер привёз в Норильск тренера академии «Барселоны». 15:06   Ситуация с проблемным спуском от бассейна успешно разрешилась. Теперь горожане ходят по новой лестнице.
15:05   Артуру Игнатьеву требуется помощь неравнодушных горожан. 14:17   Пуринская база получила новый объект – всепогодный жилой модуль из современных материалов.
13:58   В стадию внутренней и внешней отделки вступил проект реконструкции общежития на ул. Таймырской, 6, и жилого дома на ул. Кравца, 10, в Талнахе. 13:30   Она поспешила, он не пропустил. В ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе пострадала женщина.
13:14   При маркировке книг и фильмов теперь не нужно указывать конкретный возраст «рекомендуемых» читателей. 12:42   Сделать капремонт и сэкономить дважды: сначала на самом ремонте, а потом — на оплате.
12:26   Открытый чемпионат Красноярского края по чтению вслух «Страница 20» пройдёт в Молодёжном центре Норильска.

 9 октября 2019 
18:15   Экологический взвод Центрального военного округа за пять лет убрал более 4,5 тысячи тонн мусора с территории Арктики, подведомственной Минобороны России. 18:13   В Дудинке женщина перевела мошенникам 45 тысяч рублей за несуществующие шубы.
17:42   Музей Норильска приглашает норильчан на показ фильма «Побег» режиссёра Евгении Дюрич. 17:32   Научиться сможет каждый. В Красноярске появится электронная площадка для работы с «особыми» детьми.
17:00   Красноярск станет мировой столицей робототехники. 16:54   В сентябре за некачественные товары и услуги предприниматели выплатили норильчанам 54,5 тысячи рублей.
16:53   В России при поддержке «Норникеля» впервые пройдет буткемп глобального блокчейн-консорциума Hyperledger. 16:31   В Академии борьбы имени Д. Г. Миндиашвили завершился открытый краевой турнир по вольной борьбе на призы ...
15:18   Применение нового противогололёдного материала для посыпки норильских улиц стало предметом встречи представителей «Норильскавтодора», компании «ИЛАН-Норильск» и журналистов. 15:16   Бизнес помогает детям. Акция «Добрые окна» дала возможность юному подопечному «Территории добра» отправиться на реабилитацию.
14:40   Министр строительства Красноярского края рассказал, в каком порядке будут достраиваться дома обманутых дольщиков. 14:35   В Сочи завершился корпоративный турнир «Норникеля» по мини-футболу.
13:24   Пьяный водитель с друзьями проехал на спор по встречке на Ленинском проспекте и попался полиции. 12:33   Норильск поведёт за собой. Разработан проект городской программы строительства жилищного фонда до 35 года.
12:27   Завтра в Музее Норильска откроется выставка «Личный осмотр», посвящённая истории городского здравоохранения.

 8 октября 2019 
17:35   Из 1145 семей, проживавших в пяти аварийных домах города, 487 расселены. Найти новый дом предстоит ещё 658 семьям. 17:34   Красноярский край вошёл в число регионов с наиболее высокими зарплатами.
17:31   Выбираем имя мишке. «Роснефть» совместно с красноярским парком флоры и фауны «Роев ручей» объявляют конкурс на лучшее имя для спасенной в Норильске белой медведицы. 17:27   «Норникель» проведёт экофорум в Москве.
17:23   Сегодня на заседании правительства Красноярского края представлен прогноз социально-экономического развития Красноярского края на 2020 год. 17:20   Предъявите документы! В Кайеркане прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2019».
16:01   Впервые в школе паркура «Экстремальный Север» прошло открытое занятие для подростков из детского дома. 15:31   В Государственном Кремлёвском дворце в День учителя наградили победителей Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019».
15:30   Рисуем «Мир моего дома». Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс патриотического рисунка. 15:29   Молодые парламентарии провели образовательный форум в Норильске.
15:27   Норильские музыкальные сезоны. Агентство развития Норильска организует в городе большой музыкальный праздник. 14:20   Затоны Енисейского речного пароходства готовятся принимать флот на зимовку.
14:10   Библиотечная система Норильска заняла второе место в краевом смотре-конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнёрства». 13:53   Одной из тем, которые поднимались на выездной сессии, посвящённой стратегии развития Арктики, стали экологические проекты, их важность для территории и проблемы реализации.
13:30   В Подмосковье на днях родилась Россия. Какие имена дают новорождённым в Норильске? 12:53   «Меры государственной поддержки сделают северные территории более привлекательными для инвесторов», - председатель НГСД Александр Пестряков принял ...
11:35   Сегодня, 8 октября, православные христиане отмечают День памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея Руси Чудотворца.

 7 октября 2019 
18:16   На Кубани задержали жителя Норильска за покупку водительских прав.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх