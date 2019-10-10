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10 октября 2019, 13:58



В стадию внутренней и внешней отделки вступил проект реконструкции общежития на ул. Таймырской, 6, и жилого дома на ул. Кравца, 10, в Талнахе.

Полностью реконструкция завершится к следующему лету. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:196 Дома реконструируют и достраивают в рамках проекта обеспечения ведомственным жильём специалистов предприятий компании «Норникель». По словам руководителя дирекции по непромышленному строительству ЗФ Павла Непутина, внутри обоих зданий проведена полная и частичная перепланировка, идут работы по обустройству жилых и бытовых пространств. В общежитии планируется создать для работников студии, а в жилом доме на ул. Кравца, 10, демонтированы четыре этажа, ведётся установка пластиковых окон и балконных блоков.Полностью реконструкция завершится к следующему лету.Фото Дениса Кожевникова