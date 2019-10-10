Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41069

10 октября 2019, 14:17



Пуринская база получила новый объект – всепогодный жилой модуль из современных материалов.

Напомним, «Заповедники Таймыра» уже приобрели четыре сборных модуля, способных обеспечить комфортные условия для работы зимой на Таймыре. В таком жилище размещаются от 4 до 8 человек, которые могут жить и работать в нём даже в лютые морозы. Но главное достоинство конструкции – её мобильность. В разобранном виде сооружение перевозится одним рейсом на вертолёте и собирается в нужном месте за несколько часов. - Надо отметить, что пуринское новоселье – первое в ряду таких событий. Это начало большой работы по созданию новых опорных точек на особо охраняемых природных территориях Таймыра. В результате наша организация сможет вести полноценную, комплексную работу и на побережье Карского моря, и в самом северном лесу Ары-мас, и на Курейке, - говорят специалисты «Заповедников Таймыра». - Мобильность и всепогодность конструкции открывают новые возможности для работы. По мере необходимости базы будут перемещаться по самой большой заповедной территории России, а наши сотрудники смогут более эффективно охранять и изучать Таймыр. Фото с официального сайте объединённой дирекции заповедников

Просмотров:184 Биостационар на Пуринских озёрах – одна из опорных точек «Заповедников Таймыра». Он находится на территории федерального заказника «Пуринский». Относительно небольшая изба была построена ещё в 70-е годы прошлого века и все эти годы служила базой и для научных работников, и для охраны заповедных мест. Каждый сезон сотрудники «Заповедников Таймыра» и приглашённые для работы специалисты начинали сезон с ремонта этого жилища и создания нормальных условий для жизни – обычно экспедиционная работа ведётся всё лето. Со временем появилась необходимость модернизации кордона для использования его в течение всего года, а не только летом. И вот Пуринская база получила новый объект – всепогодный жилой модуль из современных материалов. Доставка модуля стала возможной благодаря технической поддержке Заполярного филиала ГМК «Норильский никель», безвозмездно выделявшего спецрейсы вертолёта МИ-8. Об этом сообщает портал объединённой дирекции.Напомним, «Заповедники Таймыра» уже приобрели четыре сборных модуля, способных обеспечить комфортные условия для работы зимой на Таймыре. В таком жилище размещаются от 4 до 8 человек, которые могут жить и работать в нём даже в лютые морозы. Но главное достоинство конструкции – её мобильность. В разобранном виде сооружение перевозится одним рейсом на вертолёте и собирается в нужном месте за несколько часов.- Надо отметить, что пуринское новоселье – первое в ряду таких событий. Это начало большой работы по созданию новых опорных точек на особо охраняемых природных территориях Таймыра. В результате наша организация сможет вести полноценную, комплексную работу и на побережье Карского моря, и в самом северном лесу Ары-мас, и на Курейке, - говорят специалисты «Заповедников Таймыра». - Мобильность и всепогодность конструкции открывают новые возможности для работы. По мере необходимости базы будут перемещаться по самой большой заповедной территории России, а наши сотрудники смогут более эффективно охранять и изучать Таймыр.Фото с официального сайте объединённой дирекции заповедников