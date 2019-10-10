Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41070

10 октября 2019, 15:05



Артуру Игнатьеву требуется помощь неравнодушных горожан.

За помощью в благотворительный фонд «69 параллель» семья обратилась через фримаркет «Сундук», где подбирала необходимые предметы быта и одежду. Теперь к вопросу подключились и профессионалы из фонда. Помочь Артуру можно сделав перевод с помощью сайта благотворительного фонда «69 параллель» - http://bf69.ru/ , а также отправив СМС на номер 3434 с текстом «ФОНД69 200» или любой другой суммой - тогда средства спишутся со счёта телефона. Также можно приобрести что-то полезное для себя в обмен на благотворительное пожертвование в «Сундуке». Подробную информацию об Артуре или других благополучателях фонда «69 параллель» можно получить по телефонам: 8-905-092-69-69 и 46-52-22.

Просмотров:188 Артуру 15 лет, и он живёт в посёлке Тухард. В марте 2018 года мальчик проснулся и не смог самостоятельно встать с постели из-за сильной слабости. Он с трудом дышал, у него кружилась голова, а сидеть мог только с помощью взрослых. К вечеру ребёнок уже не смог самостоятельно держать голову. Артура срочно отправили в норильскую больницу, где ему поставили диагноз: «дегенеративное заболевание нервной системы». Тогда состояние здоровье мальчика стало чуть лучше, но приступы слабости стали регулярными. За год Артур дважды побывал в Генетическом центре имени Н. И. Пирогова в Москве, где ему поставили диагноз «гипокалиемический периодический паралич». Однако врачи до сих пор не смогли подобрать ему нужное и эффективное лечение. Сейчас Артуру необходимо пройти дополнительное генетическое обследование - полное секвенирование. Исследование платное, стоимость процедуры 47 тысяч рублей, и оно не входит в бесплатный перечень анализов. Процедура позволит врачам найти причину заболевания и определиться с дальнейшим лечением. Анализ можно сдать в одной из клиник Норильска, после этого Артур с мамой поедут в Москву. Для семьи, где мама инвалид третьей группы и одна воспитывает троих детей (помимо Артура растут еще ребята семи и десяти лет), сумма в 47 тысяч рублей неподъёмна.За помощью в благотворительный фонд «69 параллель» семья обратилась через фримаркет «Сундук», где подбирала необходимые предметы быта и одежду. Теперь к вопросу подключились и профессионалы из фонда.Помочь Артуру можно сделав перевод с помощью сайта благотворительного фонда «69 параллель» - http://bf69.ru/ , а также отправив СМС на номер 3434 с текстом «ФОНД69 200» или любой другой суммой - тогда средства спишутся со счёта телефона. Также можно приобрести что-то полезное для себя в обмен на благотворительное пожертвование в «Сундуке».Подробную информацию об Артуре или других благополучателях фонда «69 параллель» можно получить по телефонам: 8-905-092-69-69 и 46-52-22.