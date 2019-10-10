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10 октября 2019, 15:06



Ситуация с проблемным спуском от бассейна успешно разрешилась. Теперь горожане ходят по новой лестнице.

Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства, пояснил, что подрядчик выполнил работы качественно. Были незначительные замечания, которые строители своевременно устранили. Новое сооружение – капитальное: сваи уходят в скальный фундамент на глубину три метра. Общая длина лестницы – 85 метров, ширина - три. Здесь был уложен деревянный настил, как на соседнем виадуке, а сама лестница оборудована пандусом для маломобильных групп населения. Новая лестница успешно прошла техническую приёмку и была передана в ведение управления городского хозяйства для дальнейшего обслуживания. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:195 Напомним, строительство лестницы началось в конце июня этого года, а к 20 сентября работы планировалось завершить. Подрядчик не подвёл и сдал объект в срок. Постройка сооружения велась в рамках муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих муниципальных объектов». Сумма контракта составила 3,9 миллиона рублей. Строительством пешеходной лестницы занималась норильская подрядная организация.Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства, пояснил, что подрядчик выполнил работы качественно. Были незначительные замечания, которые строители своевременно устранили. Новое сооружение – капитальное: сваи уходят в скальный фундамент на глубину три метра. Общая длина лестницы – 85 метров, ширина - три. Здесь был уложен деревянный настил, как на соседнем виадуке, а сама лестница оборудована пандусом для маломобильных групп населения.Новая лестница успешно прошла техническую приёмку и была передана в ведение управления городского хозяйства для дальнейшего обслуживания.Фото Владимира Макушкина