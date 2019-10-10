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10 октября 2019, 15:08



Красава в Норильске. Популярный блогер привёз в Норильск тренера академии «Барселоны».

Примечательно, что помимо воспитанников норильской спортшколы на поле стадиона «Заполярник» также вышли трое ребят из различных уголков страны, ранее победившие в общероссийском конкурсе на самый эффектный трюк с мячом. По словам организаторов, из более чем 20 ребят, которые в эти дни занимаются под руководством каталонского тренера, будут отобраны двое. В скором времени вместе с родителями они смогут посетить один из матчей «Барселоны» на «Камп Ноу». Сегодня, 10 октября, в первой половине дня футболисты провели двухстороннюю тренировку. Завтра спортсмены сыграют товарищеский матч, на котором и будут оглашены имена двух счастливчиков. Более подробный материал об этом читайте в ближайшем номере «Заполярной Правды». Фото Ирины Яринской

Просмотров:252 Популярный футбольный блогер, в прошлом профессиональный футболист Евгений Савин, также известный как Красава, посетил Норильск. В нашем городе он проводит совместную с производителем смартфонов «OPPO» и грандом мирового футбола испанской «Барселоной» тренировку для юных футболистов. В качестве наставника выступил тренер академии «Барсы» Баталья Фернандес Альберта.Примечательно, что помимо воспитанников норильской спортшколы на поле стадиона «Заполярник» также вышли трое ребят из различных уголков страны, ранее победившие в общероссийском конкурсе на самый эффектный трюк с мячом. По словам организаторов, из более чем 20 ребят, которые в эти дни занимаются под руководством каталонского тренера, будут отобраны двое. В скором времени вместе с родителями они смогут посетить один из матчей «Барселоны» на «Камп Ноу».Сегодня, 10 октября, в первой половине дня футболисты провели двухстороннюю тренировку. Завтра спортсмены сыграют товарищеский матч, на котором и будут оглашены имена двух счастливчиков.Более подробный материал об этом читайте в ближайшем номере «Заполярной Правды».Фото Ирины Яринской