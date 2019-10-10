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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:46 Воспитанникам реабилитационного центра «Виктория» эта неделя подарила несколько интересных экскурсий.
18:41 Федеральная служба по финансовому мониторингу предупреждает россиян о фактах финансового мошенничества со стороны псевдоброкеров.
18:28 Ежемесячно норильчане теряют более одного миллиона рублей, попадаясь на уловки мошенников. Полицейские рассказали журналистам о новых видах мошенничества.
17:55 «Норникель» и «Русская платина» подали в ФАС документы для создания совместного предприятия.
16:21 Организаторы террористической ячейки в Норильске получили по девять лет колонии.
16:14 Завершается монтаж последней из четырёх площадок, обустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды».
15:46 Правительство предложило наказывать рублём родителей курящих детей.
15:24 В гараже подстанции скорой помощи пополнение. Новый медтранспорт на базе КамАЗа сможет доставлять пациентов из отдалённых районов при закрытых по погоде дорогах.
15:08 Красава в Норильске. Популярный блогер привёз в Норильск тренера академии «Барселоны».
15:06 Ситуация с проблемным спуском от бассейна успешно разрешилась. Теперь горожане ходят по новой лестнице.
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