Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41073

10 октября 2019, 15:24



В гараже подстанции скорой помощи пополнение. Новый медтранспорт на базе КамАЗа сможет доставлять пациентов из отдалённых районов при закрытых по погоде дорогах.

Владимир Мороз, главный врач подстанции скорой медицинской помощи Норильска: - Нам нужен был автомобиль высокой проходимости, ведь больных мы довольно часто перевозим из Талнаха, Кайеркана, Дудинки. Столица Таймыра – не наша подведомственная территория, но в случае необходимости мы на своём транспорте доставляем больных. Так было, например, в прошлом году, когда мы возили людей на диализ в Дудинку или, наоборот, оттуда в сосудистый центр, который находится в горбольнице Норильска. Жителям Кайеркана оказывается помощь на местной подстанции скорой, но часто требуется их доставка в горбольницу или перинатальный центр. Хотя мы можем принять роды и на месте - на подстанции для этого оборудована комната, но после женщину и младенца надо забрать в перинатальный центр. Модель нового автомобиля прошла испытания по транспортировке больных из труднодоступных районов в ряде северных городов, например, в якутском Мирном. Она зарекомендовала себя с положительной стороны, получив одобрение специалистов Минздрава и Минтранса РФ. Новый КамАЗ обошёлся в 14,3 млн рублей. Его салон рассчитан на двоих лежачих пациентов, а на посадочных местах можно транспортировать до четырёх человек. Салон имеет автономное отопление: нагрев происходит в течение нескольких минут. Подъём больных на носилках в салон осуществляется с помощью лафета. Работать на новом транспорте будут водители подстанции, имеющие нужную категорию прав. Медицинское обслуживание пациентов будут вести несколько врачебных бригад. Последних в городе полный набор - 18 бригад, что соответствует нормативу обеспечения: по одной бригаде на каждые 10 тысяч человек населения. - Спасибо администрации Норильска и комбинату, оказавшим нам большую поддержку в приобретении этого автомобиля. Теперь наша задача – продолжать оказывать качественную медпомощь на догоспитальном этапе, - благодарит руководитель норильской скорой. – Если метель так разойдётся, что штаб «Шторм» не даст разрешения нашей машине на проезд, будем договариваться с администрацией города, с управлением ГО и ЧС, чтобы перед ней выпускали снегоочистительную технику. В любом случае будем искать решение, но о пациентах позаботимся. Фото Ирины Яринской

Просмотров:197 Прежде проблему доставки таких больных решали с помощью технологического железнодорожного транспорта, за эту помощь врачи скорой всегда были благодарны. Теперь трудности будут решены благодаря новой машине, оснащённой аппаратурой для разных групп больных, в том числе реанимационной техникой.Владимир Мороз, главный врач подстанции скорой медицинской помощи Норильска:- Нам нужен был автомобиль высокой проходимости, ведь больных мы довольно часто перевозим из Талнаха, Кайеркана, Дудинки. Столица Таймыра – не наша подведомственная территория, но в случае необходимости мы на своём транспорте доставляем больных. Так было, например, в прошлом году, когда мы возили людей на диализ в Дудинку или, наоборот, оттуда в сосудистый центр, который находится в горбольнице Норильска. Жителям Кайеркана оказывается помощь на местной подстанции скорой, но часто требуется их доставка в горбольницу или перинатальный центр. Хотя мы можем принять роды и на месте - на подстанции для этого оборудована комната, но после женщину и младенца надо забрать в перинатальный центр.Модель нового автомобиля прошла испытания по транспортировке больных из труднодоступных районов в ряде северных городов, например, в якутском Мирном. Она зарекомендовала себя с положительной стороны, получив одобрение специалистов Минздрава и Минтранса РФ.Новый КамАЗ обошёлся в 14,3 млн рублей. Его салон рассчитан на двоих лежачих пациентов, а на посадочных местах можно транспортировать до четырёх человек. Салон имеет автономное отопление: нагрев происходит в течение нескольких минут. Подъём больных на носилках в салон осуществляется с помощью лафета.Работать на новом транспорте будут водители подстанции, имеющие нужную категорию прав. Медицинское обслуживание пациентов будут вести несколько врачебных бригад. Последних в городе полный набор - 18 бригад, что соответствует нормативу обеспечения: по одной бригаде на каждые 10 тысяч человек населения.- Спасибо администрации Норильска и комбинату, оказавшим нам большую поддержку в приобретении этого автомобиля. Теперь наша задача – продолжать оказывать качественную медпомощь на догоспитальном этапе, - благодарит руководитель норильской скорой. – Если метель так разойдётся, что штаб «Шторм» не даст разрешения нашей машине на проезд, будем договариваться с администрацией города, с управлением ГО и ЧС, чтобы перед ней выпускали снегоочистительную технику. В любом случае будем искать решение, но о пациентах позаботимся.Фото Ирины Яринской