Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41074

10 октября 2019, 15:46



Правительство предложило наказывать рублём родителей курящих детей.

Чиновники предложили внести в проект нового Кодекса об административных правонарушениях, который вступит в силу с 2021 года, такую норму «об ответственности родителей или иных законных представителей за потребление табака несовершеннолетними». Роспотребнадзор должен подготовить соответствующий документ и направить его в Минюст до 23 октября. Напомним, что ныне действующий административный кодекс предполагает наказание россиян, которые курят в неположенных местах: на детских и лестничных площадках, вблизи школ, детских садов, поликлиник, больниц и прочих местах, отнесённых к категории общественных. Размер штрафа для граждан составляет от 500 до 1,5 тысячи рублей. А вот если взрослый закурит на детской площадке, то ему придётся заплатить 2000 рублей. Столько же он заплатит за предложение закурить подростку. Кстати, аналогичные законопроекты о штрафах для родителей за курение их детей уже вносились в Госдуму в 2009 и 2014 годах, но тогда инициативы не получили поддержки правительства.

Просмотров:180 Такую карательную меру предложила внести правительственная комиссия по профилактике нарушений. Протокол заседания 23 сентября подписал глава МВД Владимир Колокольцев.Чиновники предложили внести в проект нового Кодекса об административных правонарушениях, который вступит в силу с 2021 года, такую норму «об ответственности родителей или иных законных представителей за потребление табака несовершеннолетними». Роспотребнадзор должен подготовить соответствующий документ и направить его в Минюст до 23 октября.Напомним, что ныне действующий административный кодекс предполагает наказание россиян, которые курят в неположенных местах: на детских и лестничных площадках, вблизи школ, детских садов, поликлиник, больниц и прочих местах, отнесённых к категории общественных. Размер штрафа для граждан составляет от 500 до 1,5 тысячи рублей. А вот если взрослый закурит на детской площадке, то ему придётся заплатить 2000 рублей. Столько же он заплатит за предложение закурить подростку.Кстати, аналогичные законопроекты о штрафах для родителей за курение их детей уже вносились в Госдуму в 2009 и 2014 годах, но тогда инициативы не получили поддержки правительства.