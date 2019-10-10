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10 октября 2019, 16:14



Завершается монтаж последней из четырёх площадок, обустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды».

- У меня прежде не было опыта работы с детскими площадками, потому я нанял субподряд. Они сделали полторы площадки, взяли аванс и исчезли. На данный момент работаю со своими сотрудниками, - рассказывает Эдуард Кузнецов, подрядчик. Сейчас на этой площадке смонтировано больше половины оборудования, в ближайшие дни рабочие закрепят основные конструкции, сделают отверстия под качели, зальют основание (как позволит температура на улице), затем до конца соберут игровые детали и уложат покрытие из резиновой крошки. Последняя специально предназначена для районов Крайнего Севера, отмечают специалисты управления горхоза администрации города, и уже есть примеры, когда она показала себя с хорошей стороны. На остальных площадках – на ул. Комсомольской, 11, ул. Бегичева, 27а, ул. Талнахской, 52, - где работу ведёт тот же подрядчик, всё готово на 95%, рассказывает Анвар Низамутдинов, главный специалист отдела благоустройства УГХ, остались мелочи: навесное оборудование, сетки, перила. Причём на трёх адресах площадки устроены с нуля: выполнена планировка дворового участка, устроены поребрики, покрытие, поверх которого смонтировано детское игровое оборудование. Стоимость монтажа на четырёх объектах - 250 тысяч рублей, цена оборудования - 11 миллионов. - Сейчас подрядчик работает под контролем УГХ чётко, качественно, без нарушения технологий. Но медленно: должного опыта не имеет. Контракт по этим объектам начался 5 августа, и обычно проблем со временем не возникает: у нас был опыт монтажа 10 площадок за три месяца. Знаю, что многие люди не понимают, почему мы вообще поздно начинаем монтировать, скажем, не в июне, а в августе, но причина в проблеме с выбором подрядчика. Порой даже приходится перезапускать лоты, поскольку никто не заявился на конкурс, - заключил Анвар Низамутдинов. Он также добавил, что новое оборудование простоит зиму без потерь. Фото Ирины Яринской

Просмотров:184 Сдать её обещают к следующему понедельнику. Хотя изначально планировалось сделать это ещё к 25 сентября, но подрядчика, по его словам, подвёл субподрядчик.- У меня прежде не было опыта работы с детскими площадками, потому я нанял субподряд. Они сделали полторы площадки, взяли аванс и исчезли. На данный момент работаю со своими сотрудниками, - рассказывает Эдуард Кузнецов, подрядчик.Сейчас на этой площадке смонтировано больше половины оборудования, в ближайшие дни рабочие закрепят основные конструкции, сделают отверстия под качели, зальют основание (как позволит температура на улице), затем до конца соберут игровые детали и уложат покрытие из резиновой крошки. Последняя специально предназначена для районов Крайнего Севера, отмечают специалисты управления горхоза администрации города, и уже есть примеры, когда она показала себя с хорошей стороны.На остальных площадках – на ул. Комсомольской, 11, ул. Бегичева, 27а, ул. Талнахской, 52, - где работу ведёт тот же подрядчик, всё готово на 95%, рассказывает Анвар Низамутдинов, главный специалист отдела благоустройства УГХ, остались мелочи: навесное оборудование, сетки, перила. Причём на трёх адресах площадки устроены с нуля: выполнена планировка дворового участка, устроены поребрики, покрытие, поверх которого смонтировано детское игровое оборудование. Стоимость монтажа на четырёх объектах - 250 тысяч рублей, цена оборудования - 11 миллионов.- Сейчас подрядчик работает под контролем УГХ чётко, качественно, без нарушения технологий. Но медленно: должного опыта не имеет. Контракт по этим объектам начался 5 августа, и обычно проблем со временем не возникает: у нас был опыт монтажа 10 площадок за три месяца. Знаю, что многие люди не понимают, почему мы вообще поздно начинаем монтировать, скажем, не в июне, а в августе, но причина в проблеме с выбором подрядчика. Порой даже приходится перезапускать лоты, поскольку никто не заявился на конкурс, - заключил Анвар Низамутдинов.Он также добавил, что новое оборудование простоит зиму без потерь.Фото Ирины Яринской