Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41076

10 октября 2019, 16:21



Организаторы террористической ячейки в Норильске получили по девять лет колонии.

Как установил суд, 20-летний гражданин Джанбулатов, 35-летний Еронтаев и 26-летний Отевов организовали ячейку для вербовки жителей Красноярского края в зону боевых действий для участия в вооруженных конфликтах на стороне запрещённой в России террористической организации «Игил». Кроме того, они публично призывали граждан к ведению террористической деятельности. «В ходе проведённых осмотров по местам сборов и проживания осуждённых были изъяты устройства связи, с помощью которых координировалась их противоправная деятельность, распространение экстремистской литературы, банковских карт, используемых для отправки денег за рубеж для поддержки ресурсной базы МТО», - говорится в сообщении краевого УФСБ. Уголовные дела в отношении всех троих участников ячейки были возбуждены в августе прошлого года по ч. 1 ст. 205.1 и ч. 1 ст. 205.2 УК России. Фото: http://alania.site

Просмотров:1335 Организаторы террористической ячейки, действовавшей в Норильске до 2018 года, получили по девять лет колонии строгого режима. Об этом говорится в сообщении управления ФСБ по Красноярскому краю. Приговор им вынес Дальневосточный окружной военный суд.Как установил суд, 20-летний гражданин Джанбулатов, 35-летний Еронтаев и 26-летний Отевов организовали ячейку для вербовки жителей Красноярского края в зону боевых действий для участия в вооруженных конфликтах на стороне запрещённой в России террористической организации «Игил». Кроме того, они публично призывали граждан к ведению террористической деятельности.«В ходе проведённых осмотров по местам сборов и проживания осуждённых были изъяты устройства связи, с помощью которых координировалась их противоправная деятельность, распространение экстремистской литературы, банковских карт, используемых для отправки денег за рубеж для поддержки ресурсной базы МТО», - говорится в сообщении краевого УФСБ.Уголовные дела в отношении всех троих участников ячейки были возбуждены в августе прошлого года по ч. 1 ст. 205.1 и ч. 1 ст. 205.2 УК России.Фото: http://alania.site