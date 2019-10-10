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10 октября 2019, 17:55

«Норникель» и «Русская платина» подали в ФАС документы для создания совместного предприятия.


Стороны подписали соглашение о стратегическом партнёрстве, предполагающее создание совместного предприятия, ещё в 2018 году. Сегодня «Норникель» и «Русская платина» Мусы Бажаева подали заявку в ФАС России на создание совместного предприятия, сообщил ТАСС представитель «Норникеля».
В свою очередь «Интерфакс» даёт комментарий деталей сделки заместителя директора «Русской платины» по стратегии и развитию Александра Полонянкина: «По инвестициям мы озвучивали общий CAPEX на весь проект порядка $5 млрд». По его словам, сделка может быть проведена к середине 2020 года.
Как сообщили «Вести.Экономика», в уставный капитал нового предприятия вносятся лицензии на разработку трёх месторождений Норильского промышленного района. Новая компания может войти в тройку лидеров по производству металлов платиновой группы.
Создать новую компанию планируется до конца текущего года. Работы по проекту, как ожидается, начнутся в 2020 году. Совокупные инвестиции в проект составят 250 млрд руб.
«Норникель» передает в СП лицензию на разработку Масловского месторождения, «Русская платина» - на южную часть «Норильск-1» и Черногорского месторождения.
Стороны отмечают, что новая компания может войти в тройку лидеров по производству металлов платиновой группы. Её запасы составляют около 4,3 тысячи тонн палладия и платины и 6,3 миллиона тонн никеля и меди.
«Норникель» и «Русская платина» рассчитывают, что производство платины и палладия новой компанией после выхода на проектную мощность составит около 100 тонн в год, меди - 70 тыс. тонн, никеля - 50 тыс. тонн.
«Подписание этого соглашения полностью вписывается в наше стратегическое видение необходимости разделения рисков развития крупных проектов с партнёрами. Оно открывает новые возможности для освоения природных ресурсов Норильского промышленного района», - заявил президент «Норникеля» Владимир Потанин.
«Мы ожидаем, что по мере выхода на плановые показатели наше совместное предприятие может стать одним из лидеров среди мировых производителей металлов платиновой группы как по объёмам производства, так и по рентабельности. Кроме того, создание совместного предприятия такого масштаба даст мощный импульс социально-экономическому развитию Красноярского края и горнодобывающей отрасли России», - добавил он.
У «Норникеля» уже есть опыт в создании компаний, которые впоследствии становятся «голубыми фишками». В 2005 г. «Норникель» выделил свои золотодобывающие активы в компанию «Полюс Золото», которая заняла лидирующие позиции в отрасли.

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