Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41078

10 октября 2019, 18:28



Ежемесячно норильчане теряют более одного миллиона рублей, попадаясь на уловки мошенников. Полицейские рассказали журналистам о новых видах мошенничества.

- Как и ранее, люди попадаются в руки мошенников при покупке товаров, цена на которые уж слишком занижена, – говорит Михаил Милин. – При этом в гонке за дешевизной их не останавливают предупреждения, что это могут быть мошенники. Норильчане попросту не перепроверяют информацию и торопятся перевести деньги. Пример тому один из последних случаев. Мужчина решил приобрести на сайте во Владивостоке квадрокоптер. Он в два этапа перевёл продавцу деньги и лишился в общей сложности 40 тысяч рублей. Свой товар мужчина так и не увидел. Позднее, когда зашёл на этот же сайт, он увидел информацию о том, что страничка была взломана мошенниками. Тогда-то мужчина и понял, что переписку он вёл с преступниками, а не с продавцом. К сожалению, норильчане не подвергают сомнению телефонные разговоры, в которых звонящий представляется, например, сотрудником банка. Один из таких случаев произошёл около двух недель назад, когда жительнице Норильска позвонил якобы сотрудник банка. Она добровольно продиктовала ему данные своей карты и лишилась 300 тысяч рублей. Пострадавшая пояснила, что знала о возможных мошеннических звонках, но звонивший был очень убедителен - она была уверена, что разговаривает с сотрудником банка. Не обошлось и без появления новых видов обмана с помощью вредоносных программ. На телефон гражданину поступает звонок, человек представляется специалистом службы безопасности банка и сообщает, что прямо сейчас происходят мошеннические действия со счетами клиента, и, чтобы их предотвратить, необходимо скачать специальную программу. Норильчане, не перепроверяя информацию, торопятся скачать приложение, которое затем «сливает» со счетов и кредитных карт все деньги. В сентябре было зарегистрировано два случая скачивания вредоносных программ, из-за которых норильчане лишились в общей сложности порядка 400 тысяч рублей. Михаил Милин говорит, что в среднем в месяц норильчане, попадаясь на действия мошенников, теряют до 1,2 миллиона рублей, за девять месяцев этого года потери составили более девяти миллионов. Стоит сказать, что самым крупным обманом за последние годы стал случай, когда пенсионерка за снятие порчи с внука передала мошенникам-экстрасенсам семь миллионов рублей. Чтобы собрать требуемую сумму, женщина продала акции «Норникеля», набрала кредитов и назанимала денег у родственников. Полицейские напоминают горожанам о бдительности и осторожности. Важно никому, ни под каким предлогом не сообщать данные о своих картах и какие-либо личные данные. Перепроверять любой звонок, который поступает от имени служб безопасности банков, правоохранительных органов и прочих служб. Перед продажей или совершением покупки в интернете - проверять информацию о сайте и обращать внимание на отзывы других посетителей странички.

Просмотров:169 Михаил Милин, заместитель начальника уголовного розыска говорит, что количество преступлений такого рода увеличивается с каждым годом, и с каждым годом преступники становятся всё более изобретательными. Например, если в 2018 году по телефонным мошенничествам было возбуждено 13 уголовных дел, то в 2019 - уже 30. Преступлений, совершённых должностными лицами, в прошлом году было 6, в этом – 13. Сотрудниками банка представлялись 15 преступников, в прошлом году таких «банкиров» было трое. В этом году, как и в прошлом, было три случая получения «выигрыша». Незначительно снизилось количество мошенничеств в интернете - с 62 в прошлом году до 60 в этом. Впрочем, возвращаются к жизни и подзабытые преступления, например, с целителями и колдунами. Один из таких случаев произошёл в августе и стоил пострадавшему 700 тысяч рублей. В сентябре львиную долю по-прежнему занимают преступления, связанные с куплей/продажей товаров и услуг на «Авито» и «Юла», звонки от псевдосотрудников банков, госслужб и правоохранительных органов. Но появились и новые способы обмана – с помощью вредоносных ссылок. В сентябре зарегистрировано два таких случая.- Как и ранее, люди попадаются в руки мошенников при покупке товаров, цена на которые уж слишком занижена, – говорит Михаил Милин. – При этом в гонке за дешевизной их не останавливают предупреждения, что это могут быть мошенники. Норильчане попросту не перепроверяют информацию и торопятся перевести деньги. Пример тому один из последних случаев. Мужчина решил приобрести на сайте во Владивостоке квадрокоптер. Он в два этапа перевёл продавцу деньги и лишился в общей сложности 40 тысяч рублей. Свой товар мужчина так и не увидел. Позднее, когда зашёл на этот же сайт, он увидел информацию о том, что страничка была взломана мошенниками. Тогда-то мужчина и понял, что переписку он вёл с преступниками, а не с продавцом.К сожалению, норильчане не подвергают сомнению телефонные разговоры, в которых звонящий представляется, например, сотрудником банка. Один из таких случаев произошёл около двух недель назад, когда жительнице Норильска позвонил якобы сотрудник банка. Она добровольно продиктовала ему данные своей карты и лишилась 300 тысяч рублей. Пострадавшая пояснила, что знала о возможных мошеннических звонках, но звонивший был очень убедителен - она была уверена, что разговаривает с сотрудником банка.Не обошлось и без появления новых видов обмана с помощью вредоносных программ. На телефон гражданину поступает звонок, человек представляется специалистом службы безопасности банка и сообщает, что прямо сейчас происходят мошеннические действия со счетами клиента, и, чтобы их предотвратить, необходимо скачать специальную программу. Норильчане, не перепроверяя информацию, торопятся скачать приложение, которое затем «сливает» со счетов и кредитных карт все деньги. В сентябре было зарегистрировано два случая скачивания вредоносных программ, из-за которых норильчане лишились в общей сложности порядка 400 тысяч рублей.Михаил Милин говорит, что в среднем в месяц норильчане, попадаясь на действия мошенников, теряют до 1,2 миллиона рублей, за девять месяцев этого года потери составили более девяти миллионов. Стоит сказать, что самым крупным обманом за последние годы стал случай, когда пенсионерка за снятие порчи с внука передала мошенникам-экстрасенсам семь миллионов рублей. Чтобы собрать требуемую сумму, женщина продала акции «Норникеля», набрала кредитов и назанимала денег у родственников.Полицейские напоминают горожанам о бдительности и осторожности. Важно никому, ни под каким предлогом не сообщать данные о своих картах и какие-либо личные данные. Перепроверять любой звонок, который поступает от имени служб безопасности банков, правоохранительных органов и прочих служб. Перед продажей или совершением покупки в интернете - проверять информацию о сайте и обращать внимание на отзывы других посетителей странички.