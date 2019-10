Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41079

10 октября 2019, 18:41



Федеральная служба по финансовому мониторингу предупреждает россиян о фактах финансового мошенничества со стороны псевдоброкеров.

Росфинмониторинг сообщает, что деятельность таких компаний, как Teletrade, GRANDCAPITAL, Delloy Trаde, GLOBAL FX, Kappabrokers, GO CAPITALS FX, KBCapitals; 10 BROKERS; Swis Trade; BORN to TRADE, Barclays Trade, WerCrypto, можно охарактеризовать как противоправную, потому что она направлена исключительно на изымание денег у физических лиц мошенническим путём. Названия компаний могут изменяться, использоваться известные названия банков и мировых компаний и другие варианты рекламы для создания видимости своей солидности и благонадежности. Не дать ввести себя в заблуждение можно, если перед обращением к брокерам ознакомиться с законодательными нормами, регулирующими данный вид правоотношений, изучить репутацию компании. Так, в открытых источниках имеются многочисленные отзывы о том, какие компании вложенные средства не возвращают. Росфинмониторинг отмечает, что подобные компании являются нерезидентами РФ (то есть они зарегистрированы в другом государстве) и не имеют лицензии Центрального банка Российской Федерации. Фото Станислава Красильникова

