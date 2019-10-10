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10 октября 2019, 18:46

Воспитанникам реабилитационного центра «Виктория» эта неделя подарила несколько интересных экскурсий.


Ребят с ограниченными возможностями здоровья тепло встретили в Молодёжном центре. В студии клубного объединения «Экран» дети познакомились с песочной анимацией. Узнали, как тренируются брейкеры, посетив занятие федерации брейк-данса «Дождь». Мастер-класс по созданию открытки юным инвалидам провели в граффити-студии центра.
Экскурсия в молочный цех Заполярного пищевого комбината стала не только познавательной, но и вкусной - для лучшего усвоения знаний о производстве творожной массы, йогуртов, кефира и молока все воспитанники «Виктории» получили подарки от «ЗПК». Ребятам было интересно узнать обо всём - как работает современное оборудование, как происходит процесс упаковки и как из «капсулы» выдуваются пластиковые бутылки разного объёма.
На экскурсию в пожарную часть № 35 попали выпускники «Виктории», участвующие в проекте «Тренировочная квартира», о котором «Заполярная Правда» писала ранее. Сотрудники пожарной части рассказали экскурсантам о рабочих буднях и разрешили примерить шлемы и посидеть за рулём пожарной машины. Ребята не только познакомились с профессией пожарного, но и закрепили знания о правилах безопасного обращения с огнём и электроприборами, что крайне важно при самостоятельном проживании, к которому их готовят в центре.
Фото с официального сайте центра "Виктория"
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    Список новостей

 10 октября 2019 
18:46   Воспитанникам реабилитационного центра «Виктория» эта неделя подарила несколько интересных экскурсий. 18:41   Федеральная служба по финансовому мониторингу предупреждает россиян о фактах финансового мошенничества со стороны псевдоброкеров.
18:28   Ежемесячно норильчане теряют более одного миллиона рублей, попадаясь на уловки мошенников. Полицейские рассказали журналистам о новых видах мошенничества. 17:55   «Норникель» и «Русская платина» подали в ФАС документы для создания совместного предприятия.
16:21   Организаторы террористической ячейки в Норильске получили по девять лет колонии. 16:14   Завершается монтаж последней из четырёх площадок, обустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды».
15:46   Правительство предложило наказывать рублём родителей курящих детей. 15:24   В гараже подстанции скорой помощи пополнение. Новый медтранспорт на базе КамАЗа сможет доставлять пациентов из отдалённых районов при закрытых по погоде дорогах.
15:08   Красава в Норильске. Популярный блогер привёз в Норильск тренера академии «Барселоны». 15:06   Ситуация с проблемным спуском от бассейна успешно разрешилась. Теперь горожане ходят по новой лестнице.
15:05   Артуру Игнатьеву требуется помощь неравнодушных горожан. 14:17   Пуринская база получила новый объект – всепогодный жилой модуль из современных материалов.
13:58   В стадию внутренней и внешней отделки вступил проект реконструкции общежития на ул. Таймырской, 6, и жилого дома на ул. Кравца, 10, в Талнахе. 13:30   Она поспешила, он не пропустил. В ДТП на нерегулируемом пешеходном переходе пострадала женщина.
13:14   При маркировке книг и фильмов теперь не нужно указывать конкретный возраст «рекомендуемых» читателей. 12:42   Сделать капремонт и сэкономить дважды: сначала на самом ремонте, а потом — на оплате.
12:26   Открытый чемпионат Красноярского края по чтению вслух «Страница 20» пройдёт в Молодёжном центре Норильска.

 9 октября 2019 
18:15   Экологический взвод Центрального военного округа за пять лет убрал более 4,5 тысячи тонн мусора с территории Арктики, подведомственной Минобороны России. 18:13   В Дудинке женщина перевела мошенникам 45 тысяч рублей за несуществующие шубы.
17:42   Музей Норильска приглашает норильчан на показ фильма «Побег» режиссёра Евгении Дюрич. 17:32   Научиться сможет каждый. В Красноярске появится электронная площадка для работы с «особыми» детьми.
17:00   Красноярск станет мировой столицей робототехники. 16:54   В сентябре за некачественные товары и услуги предприниматели выплатили норильчанам 54,5 тысячи рублей.
16:53   В России при поддержке «Норникеля» впервые пройдет буткемп глобального блокчейн-консорциума Hyperledger. 16:31   В Академии борьбы имени Д. Г. Миндиашвили завершился открытый краевой турнир по вольной борьбе на призы ...
15:18   Применение нового противогололёдного материала для посыпки норильских улиц стало предметом встречи представителей «Норильскавтодора», компании «ИЛАН-Норильск» и журналистов. 15:16   Бизнес помогает детям. Акция «Добрые окна» дала возможность юному подопечному «Территории добра» отправиться на реабилитацию.
14:40   Министр строительства Красноярского края рассказал, в каком порядке будут достраиваться дома обманутых дольщиков. 14:35   В Сочи завершился корпоративный турнир «Норникеля» по мини-футболу.
13:24   Пьяный водитель с друзьями проехал на спор по встречке на Ленинском проспекте и попался полиции. 12:33   Норильск поведёт за собой. Разработан проект городской программы строительства жилищного фонда до 35 года.
12:27   Завтра в Музее Норильска откроется выставка «Личный осмотр», посвящённая истории городского здравоохранения.

 8 октября 2019 
17:35   Из 1145 семей, проживавших в пяти аварийных домах города, 487 расселены. Найти новый дом предстоит ещё 658 семьям. 17:34   Красноярский край вошёл в число регионов с наиболее высокими зарплатами.
17:31   Выбираем имя мишке. «Роснефть» совместно с красноярским парком флоры и фауны «Роев ручей» объявляют конкурс на лучшее имя для спасенной в Норильске белой медведицы. 17:27   «Норникель» проведёт экофорум в Москве.
17:23   Сегодня на заседании правительства Красноярского края представлен прогноз социально-экономического развития Красноярского края на 2020 год. 17:20   Предъявите документы! В Кайеркане прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2019».
16:01   Впервые в школе паркура «Экстремальный Север» прошло открытое занятие для подростков из детского дома. 15:31   В Государственном Кремлёвском дворце в День учителя наградили победителей Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019».
15:30   Рисуем «Мир моего дома». Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс патриотического рисунка. 15:29   Молодые парламентарии провели образовательный форум в Норильске.
15:27   Норильские музыкальные сезоны. Агентство развития Норильска организует в городе большой музыкальный праздник. 14:20   Затоны Енисейского речного пароходства готовятся принимать флот на зимовку.
14:10   Библиотечная система Норильска заняла второе место в краевом смотре-конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнёрства». 13:53   Одной из тем, которые поднимались на выездной сессии, посвящённой стратегии развития Арктики, стали экологические проекты, их важность для территории и проблемы реализации.
13:30   В Подмосковье на днях родилась Россия. Какие имена дают новорождённым в Норильске? 12:53   «Меры государственной поддержки сделают северные территории более привлекательными для инвесторов», - председатель НГСД Александр Пестряков принял ...
11:35   Сегодня, 8 октября, православные христиане отмечают День памяти преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея Руси Чудотворца.

 7 октября 2019 
18:16   На Кубани задержали жителя Норильска за покупку водительских прав.




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