Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41080

10 октября 2019, 18:46



Воспитанникам реабилитационного центра «Виктория» эта неделя подарила несколько интересных экскурсий.

Экскурсия в молочный цех Заполярного пищевого комбината стала не только познавательной, но и вкусной - для лучшего усвоения знаний о производстве творожной массы, йогуртов, кефира и молока все воспитанники «Виктории» получили подарки от «ЗПК». Ребятам было интересно узнать обо всём - как работает современное оборудование, как происходит процесс упаковки и как из «капсулы» выдуваются пластиковые бутылки разного объёма. На экскурсию в пожарную часть № 35 попали выпускники «Виктории», участвующие в проекте «Тренировочная квартира», о котором «Заполярная Правда» писала ранее. Сотрудники пожарной части рассказали экскурсантам о рабочих буднях и разрешили примерить шлемы и посидеть за рулём пожарной машины. Ребята не только познакомились с профессией пожарного, но и закрепили знания о правилах безопасного обращения с огнём и электроприборами, что крайне важно при самостоятельном проживании, к которому их готовят в центре. Фото с официального сайте центра "Виктория"

Просмотров:167 Ребят с ограниченными возможностями здоровья тепло встретили в Молодёжном центре. В студии клубного объединения «Экран» дети познакомились с песочной анимацией. Узнали, как тренируются брейкеры, посетив занятие федерации брейк-данса «Дождь». Мастер-класс по созданию открытки юным инвалидам провели в граффити-студии центра.Экскурсия в молочный цех Заполярного пищевого комбината стала не только познавательной, но и вкусной - для лучшего усвоения знаний о производстве творожной массы, йогуртов, кефира и молока все воспитанники «Виктории» получили подарки от «ЗПК». Ребятам было интересно узнать обо всём - как работает современное оборудование, как происходит процесс упаковки и как из «капсулы» выдуваются пластиковые бутылки разного объёма.На экскурсию в пожарную часть № 35 попали выпускники «Виктории», участвующие в проекте «Тренировочная квартира», о котором «Заполярная Правда» писала ранее. Сотрудники пожарной части рассказали экскурсантам о рабочих буднях и разрешили примерить шлемы и посидеть за рулём пожарной машины. Ребята не только познакомились с профессией пожарного, но и закрепили знания о правилах безопасного обращения с огнём и электроприборами, что крайне важно при самостоятельном проживании, к которому их готовят в центре.Фото с официального сайте центра "Виктория"