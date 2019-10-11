Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41081

11 октября 2019, 12:47



До конца октября продолжается приём заявок на городской конкурс фотографии «Фотодом-2019».

«Фотофантазии» - серии или одиночные работы на свободную тему; «Лица и поколения» - работы с изображением детей и родителей на детских площадках и улицах города, фотографии, отражающие историю семьи, снимки портретного плана (одиночные, парные или групповые); #место_рождения_Талнах - работы с изображением пейзажей района Талнах или иных сюжетов, связанных с районом Талнах, архивные и современные фотографии района, репортажная фотография. С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте учреждения кдц-высоцкого.рф и странице фотоконкурса «ВКонтакте» (https://vk.com/fotodom2019). Приём заявок и работ ведётся с 1 по 31 октября. Заявки можно направить в печатном виде на адрес оргкомитета: район Талнах, ул. Строителей, 17 (тел. 37-19-54), и в электронном виде на почту fotodom2019@mail.ru. Фотолюбители также приглашаются для участия в онлайн-конкурсе «Фотодом», который проводится на официальной странице мероприятия «ВКонтакте». Награждение победителей состоится 15 ноября 2019 года в районе Талнах. О месте проведения церемонии награждения будет сообщено дополнительно. Фотоконкурс «Фотодом» учреждён управлением по делам культуры и искусства администрации города Норильска и МБУК «Культурно-досуговый центр имени В. Высоцкого».

Просмотров:133 Фотоконкурс приурочен к 55-летию со дня присвоения Талнаху статуса рабочего посёлка и 60-летию открытия Талнахского месторождения. В нём могут принять участие норильские фотолюбители, независимо от возраста, пола и рода занятий. Работы принимаются в номинациях:«Фотофантазии» - серии или одиночные работы на свободную тему;«Лица и поколения» - работы с изображением детей и родителей на детских площадках и улицах города, фотографии, отражающие историю семьи, снимки портретного плана (одиночные, парные или групповые);#место_рождения_Талнах - работы с изображением пейзажей района Талнах или иных сюжетов, связанных с районом Талнах, архивные и современные фотографии района, репортажная фотография.С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте учреждения кдц-высоцкого.рф и странице фотоконкурса «ВКонтакте» (https://vk.com/fotodom2019). Приём заявок и работ ведётся с 1 по 31 октября. Заявки можно направить в печатном виде на адрес оргкомитета: район Талнах, ул. Строителей, 17 (тел. 37-19-54), и в электронном виде на почту fotodom2019@mail.ru.Фотолюбители также приглашаются для участия в онлайн-конкурсе «Фотодом», который проводится на официальной странице мероприятия «ВКонтакте».Награждение победителей состоится 15 ноября 2019 года в районе Талнах. О месте проведения церемонии награждения будет сообщено дополнительно.Фотоконкурс «Фотодом» учреждён управлением по делам культуры и искусства администрации города Норильска и МБУК «Культурно-досуговый центр имени В. Высоцкого».