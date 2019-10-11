Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41082

11 октября 2019, 13:40



Путин предложил проработать налоговые льготы для компаний, вкладывающих средства в развитие спортивной инфраструктуры.

Так российский лидер отреагировал на соответствующее предложение министра спорта РФ Павла Колобкова, прозвучавшее на заседании Совета по развитию физической культуры и спорту, которое состоялось накануне в Нижнем Новгороде. Министр заявил о необходимости введения льгот как для самих спортивных организаций, так и для инвесторов, которые в результате стали бы более заинтересованы в развитии спортивной инфраструктуры. Президент России Владимир Путин предложил проработать этот вопрос, в том числе в правительстве. «Совершенно точно нужно это обсуждать, но таким образом, чтобы мы не создали условия, при которых эти льготы будут получать люди и компании, которые к спорту и физической культуре не имеют никакого отношения и не хотят иметь, а хотят иметь льготы. Здесь нужно быть очень аккуратными и, безусловно, проработать это в правительстве», - процитировало Путина ТАСС. Перед этим агентство сообщило о том, что статс-секретарь – вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков во время Международного форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде озвучил предложение компании ввести налоговые льготы для бизнес-структур, которые поддерживают проекты в сфере физкультуры и спорта. Он отметил, что сейчас бизнес вынужден искать разные варианты финансирования спорта — от взносов в уставной капитал до кредитования и вкладов в имущество. Это не всегда выгодно для бизнеса и получателя помощи, потому что возникает колоссальная налоговая нагрузка. Пристансков подчеркнул, что даже без льгот крупный бизнес всё равно будет заниматься поддержкой спорта, но с ними было бы гораздо легче. фото с сайта kremlin.ru

Просмотров:127 Так российский лидер отреагировал на соответствующее предложение министра спорта РФ Павла Колобкова, прозвучавшее на заседании Совета по развитию физической культуры и спорту, которое состоялось накануне в Нижнем Новгороде. Министр заявил о необходимости введения льгот как для самих спортивных организаций, так и для инвесторов, которые в результате стали бы более заинтересованы в развитии спортивной инфраструктуры.Президент России Владимир Путин предложил проработать этот вопрос, в том числе в правительстве.«Совершенно точно нужно это обсуждать, но таким образом, чтобы мы не создали условия, при которых эти льготы будут получать люди и компании, которые к спорту и физической культуре не имеют никакого отношения и не хотят иметь, а хотят иметь льготы. Здесь нужно быть очень аккуратными и, безусловно, проработать это в правительстве», - процитировало Путина ТАСС.Перед этим агентство сообщило о том, что статс-секретарь – вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков во время Международного форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде озвучил предложение компании ввести налоговые льготы для бизнес-структур, которые поддерживают проекты в сфере физкультуры и спорта. Он отметил, что сейчас бизнес вынужден искать разные варианты финансирования спорта — от взносов в уставной капитал до кредитования и вкладов в имущество. Это не всегда выгодно для бизнеса и получателя помощи, потому что возникает колоссальная налоговая нагрузка.Пристансков подчеркнул, что даже без льгот крупный бизнес всё равно будет заниматься поддержкой спорта, но с ними было бы гораздо легче.фото с сайта kremlin.ru