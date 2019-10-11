Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41083

11 октября 2019, 14:29



Через неделю в Кайеркане откроют новую зону отдыха.

Она появилась на набережной ручья Кайерканского. На территории более 8 тыс. квадратных метров обустроили прогулочные и велосипедные дорожки, две детские игровые площадки, скамейки, фонари. Центральное место занимают скульптурная композиция «Я люблю Кайеркан» и арт–объект «Древо жизни». Для комфортного отдыха установлены площадки в виде чумов. Новое прогулочное пространство спроектировано и реализовано на средства краевого и местного бюджетов в рамках гранта губернатора Красноярского края «Жители — за чистоту и благоустройство!». Торжественное открытие новой зоны отдыха состоится 18 октября в 18.00. Фото Ирины Яринской

Просмотров:127 Она появилась на набережной ручья Кайерканского. На территории более 8 тыс. квадратных метров обустроили прогулочные и велосипедные дорожки, две детские игровые площадки, скамейки, фонари. Центральное место занимают скульптурная композиция «Я люблю Кайеркан» и арт–объект «Древо жизни». Для комфортного отдыха установлены площадки в виде чумов.Новое прогулочное пространство спроектировано и реализовано на средства краевого и местного бюджетов в рамках гранта губернатора Красноярского края «Жители — за чистоту и благоустройство!». Торжественное открытие новой зоны отдыха состоится 18 октября в 18.00.Фото Ирины Яринской