Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41084

11 октября 2019, 14:34



Как замотивировать выпускника, подготовить его к успешной сдаче ЕГЭ и выйти из школы с минимальными потерями для нервной системы, расскажут на всероссийском вебинаре в воскресенье.

Вместе с тысячами родителей из разных уголков России будут обсуждаться проблемы мотивации и профориентации школьника, грамотной подготовки к экзаменам, изменения в ЕГЭ-2020 и выбора вуза. Участие в вебинаре бесплатное, все зарегистрировавшиеся получат в подарок памятку «5 шагов выбора профессии».

Просмотров:110 В воскресенье, 13 октября, в 12 00 по московскому времени состоится всероссийский вебинар для самых ответственных родителей, которых волнуют вопросы подготовки к ЕГЭ и поступления в вуз.Вместе с тысячами родителей из разных уголков России будут обсуждаться проблемы мотивации и профориентации школьника, грамотной подготовки к экзаменам, изменения в ЕГЭ-2020 и выбора вуза.Участие в вебинаре бесплатное, все зарегистрировавшиеся получат в подарок памятку «5 шагов выбора профессии».