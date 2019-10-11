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11 октября 2019, 14:55



Сегодня и в течение выходных норильские госавтоинспекторы проведут массовую проверку.

С начала этого года дорожными полицейскими задержано более 240 нетрезвых водителей. По ст. 264.1 возбуждено 19 уголовных дел. О нарушения правил на дороге можно сообщать по телефону дежурной части отдела МВД 47-24-01 или 102. Фото Михаила Назарова

Просмотров:129 Основная цель рейда – выявить нетрезвых водителей. Дорожные полицейские призывают не садиться за руль пьяными, а также напоминают, что управление автомобилем в таком состоянии наказывается административным штрафом в 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное подобное нарушение обернётся штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей и уголовной ответственностью в соответствии со статьёй 264.1 УК РФ.С начала этого года дорожными полицейскими задержано более 240 нетрезвых водителей. По ст. 264.1 возбуждено 19 уголовных дел.О нарушения правил на дороге можно сообщать по телефону дежурной части отдела МВД 47-24-01 или 102.Фото Михаила Назарова