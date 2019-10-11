Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41086

11 октября 2019, 16:06



Счастливое детство. В России могут лишить работающих родителей выплат по уходу за ребёнком до полутора лет.

Получать пособие по уходу за ребёнком до полутора лет должны лишь те родители, которые уделяют достаточное внимание малышу. Работающие семейные россияне не могут претендовать на этот тип выплат, считают в Минтруде. Министерство уже подготовило соответствующий законопроект об изменении условий поддержки тем, кто лишь формально ухаживает за своими детьми до полутора лет. С документом можно ознакомиться на портале правовой информации. «Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребёнком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается», — значится в пояснительной записке к законопроекту. В министерстве также уточнили, что если опекун при неполном рабочем дне проводит на работе больше времени, чем с ребенком, то деньги по уходу за малышом не должны поступать ему на карту ежемесячно. При таком раскладе средства должны поступать на счет того, кто выполняет обязанности родителя, пока тот трудится, — например, их родственникам. Сейчас по закону выплата пособия не прекращается, если его получатель, находясь в отпуске по уходу за ребенком, работает неполный рабочий день. Деньги продолжают поступать даже в том случае, если мать, отец или опекун фактически работают полный день. В итоге россияне получают и зарплату в полном объёме, и выплаты по уходу за ребенком. Минтруд такую практику расценивает как нарушение трудового законодательства. «В данной ситуации пособие по уходу за ребёнком уже не является компенсацией утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника, что свидетельствует о злоупотреблении правом»,— указывают в ведомстве.

Просмотров:96 Минтруд предлагает платить пособие только тем россиянам, которые действительно сидят с малышом, а не перекладывают эту обязанность на родственников. Между тем молодые родители выходят раньше срока на работу из-за того, что не могут прокормить детей на мизерные выплаты от государства, сообщает Газета.ру.Получать пособие по уходу за ребёнком до полутора лет должны лишь те родители, которые уделяют достаточное внимание малышу. Работающие семейные россияне не могут претендовать на этот тип выплат, считают в Минтруде. Министерство уже подготовило соответствующий законопроект об изменении условий поддержки тем, кто лишь формально ухаживает за своими детьми до полутора лет. С документом можно ознакомиться на портале правовой информации.«Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребёнком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается», — значится в пояснительной записке к законопроекту.В министерстве также уточнили, что если опекун при неполном рабочем дне проводит на работе больше времени, чем с ребенком, то деньги по уходу за малышом не должны поступать ему на карту ежемесячно. При таком раскладесредства должны поступать на счет того, кто выполняет обязанности родителя, пока тот трудится, — например, их родственникам.Сейчас по закону выплата пособия не прекращается, если его получатель, находясь в отпуске по уходу за ребенком, работает неполный рабочий день. Деньги продолжают поступать даже в том случае, если мать, отец или опекун фактически работают полный день. В итоге россияне получают и зарплату в полном объёме, и выплаты по уходу за ребенком.Минтруд такую практику расценивает как нарушение трудового законодательства.«В данной ситуации пособие по уходу за ребёнком уже не является компенсацией утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника, что свидетельствует о злоупотреблении правом»,— указывают в ведомстве.