Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41087

11 октября 2019, 16:10



I MAKE подходит к развязке. Юные изобретатели из городов присутствия компании «Норникель» примут участие в международной выставке в Индонезии.

I MAKE - это часть благотворительной программы «Мир новых возможностей». Конкурс позволяет талантливым школьникам продемонстрировать свои идеи, не ограничивая себя рамками школы или города. С сентября 2019 года конкурс стал частью Инженерного марафона, который получил одноименное название. В состав сборной, которая будет представлять Россию в Индонезии, войдут юные изобретатели из городов присутствия компании «Норникель», которые презентуют свои проекты. Норильчанин Матвей Максимов представит свое изобретение «ЭКО Шринкер» - механизм, позволяющий бороться с бытовым мусором и утилизировать пластиковую тару. Девятилетний Артем Курлович, тоже из Норильска, продемонстрирует автощётку 2 в 1 «Чисто и быстро». Зубная щётка, в которую встроена ёмкость и дозатор пасты, позволяет не брать в командировку тяжелый тюбик с пастой. Для родителей такая щётка также имеет свои плюсы: она обладает функцией передачи данных о качестве чистки зубов с помощью мобильного приложения. Выпускники одной из читинских школ Андрей Андрейчук и Александр Пермяков будут защищать перед международным жюри специальный пояс для помощи незрячим людям Ng Belt. Ремень с набором специальных датчиков помогает человеку ориентироваться в пространстве, совершать голосовой набор телефонного номера, отвечать на входящие звонки. Ng Belt имеет встроенный GPS, через который родные или близкие могут найти человека, где бы он ни находился. Максим Дворников, 10-летний школьник из Мончегорска, разработал SensePet - интерактивную игрушку для домашних животных. Изобретение обладает функцией монитора и коммуникатора, которые позволяют общаться и играть с питомцем, находясь в любой точке мира. Устройство поддерживает режим наблюдения и формат обратной связи с питомцем в различных режимах игры и общения. Все победители конкурса юных изобретателей I MAKE, перед тем как представить свои проекты на Международной выставке изобретателей в Джакарте, в течение пяти дней пройдут специальный курс в научном парке МГУ имени М.В. Ломоносова, где посетят тренинги по ораторскому искусству, технике выступления перед широкой аудиторией, персональные уроки по английскому языку.

Просмотров:105 Конкурс юных изобретателей I MAKE, объявленный в феврале этого года, подошёл к самому важному этапу. Пять победителей из Норильска, Читы и Мончегорска будут представлять свои изобретения 22-26 октября 2019 года на Международной выставке изобретателей (International Exhibition for Young Inventors) в Джакарте.I MAKE - это часть благотворительной программы «Мир новых возможностей». Конкурс позволяет талантливым школьникам продемонстрировать свои идеи, не ограничивая себя рамками школы или города. С сентября 2019 года конкурс стал частью Инженерного марафона, который получил одноименное название.В состав сборной, которая будет представлять Россию в Индонезии, войдут юные изобретатели из городов присутствия компании «Норникель», которые презентуют свои проекты.Норильчанин Матвей Максимов представит свое изобретение «ЭКО Шринкер» - механизм, позволяющий бороться с бытовым мусором и утилизировать пластиковую тару. Девятилетний Артем Курлович, тоже из Норильска, продемонстрирует автощётку 2 в 1 «Чисто и быстро». Зубная щётка, в которую встроена ёмкость и дозатор пасты, позволяет не брать в командировку тяжелый тюбик с пастой. Для родителей такая щётка также имеет свои плюсы: она обладает функцией передачи данных о качестве чистки зубов с помощью мобильного приложения. Выпускники одной из читинских школ Андрей Андрейчук и Александр Пермяков будут защищать перед международным жюри специальный пояс для помощи незрячим людям Ng Belt. Ремень с набором специальных датчиков помогает человеку ориентироваться в пространстве, совершать голосовой набор телефонного номера, отвечать на входящие звонки. Ng Belt имеет встроенный GPS, через который родные или близкие могут найти человека, где бы он ни находился. Максим Дворников, 10-летний школьник из Мончегорска, разработал SensePet - интерактивную игрушку для домашних животных. Изобретение обладает функцией монитора и коммуникатора, которые позволяют общаться и играть с питомцем, находясь в любой точке мира. Устройство поддерживает режим наблюдения и формат обратной связи с питомцем в различных режимах игры и общения.Все победители конкурса юных изобретателей I MAKE, перед тем как представить свои проекты на Международной выставке изобретателей в Джакарте, в течение пяти дней пройдут специальный курс в научном парке МГУ имени М.В. Ломоносова, где посетят тренинги по ораторскому искусству, технике выступления перед широкой аудиторией, персональные уроки по английскому языку.