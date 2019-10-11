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11 октября 2019, 16:12



Норильские пожарные проводят в школах уроки безопасности. Это вызвано участившимися по краю случаями гибели детей в пожарах.

Фото предоставлено ОГПС №7

Просмотров:102 С начала года в Красноярском крае на пожарах погибли 19 детей, 17 из них - это дети до семи лет. Поэтому, помимо устных уроков, специалисты отряда государственной противопожарной службы № 7 предлагают норильчанам наглядную агитацию, которую расклеивают в подъездах домов. Проводятся беседы с родителями, особое внимание уделяется тем, которые растят детей в одиночку и многодетным семьям.Фото предоставлено ОГПС №7