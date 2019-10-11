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11 октября 2019, 17:03

Норильскую Общественную палату возглавила председатель благотворительного фонда.


Вопрос об избрании нового председателя коллегиального органа в числе прочих был рассмотрен в ходе очередного заседания Общественной палаты Норильска. Отметим, что для повышения эффективности работы палаты, а также с учётом личных обстоятельств каждого из членов коллегиального органа его состав периодически обновляется.
В ходе заседания на основании личных заявлений от обязанностей председателя Общественной палаты и его заместителя были освобождены Оксана Алдаева и Сергей Канавин соответственно.
Таким образом, в повестку заседания был внесён вопрос об избрании нового председателя Общественной палаты и его заместителя. На пост председателя была предложена Наталья Солодовник, возглавляющая благотворительный фонд «Территория добра». Члены палаты единогласно поддержали её кандидатуру. Заместителем председателя Общественной палаты Норильска также единогласно была избрана сотрудник городского Совета Оксана Алдаева.
Также были рассмотрены вопросы об изменении состава Совета Общественной палаты – взамен сложивших полномочия Натальи Плотниковой и Валерия Шабурина в Совет избрали Наталью Солодовник и Михаила Чижа. Кроме того, в связи с переездом на материк полномочия члена Общественной палаты с себя сложила Альбина Рожкова, ранее возглавлявшая местное отделение Всероссийского общества инвалидов. Теперь вместо неё норильский горсовет должен предложить другую кандидатуру.
Напомним, нынешний состав Общественной палаты был сформирован в 2017 году. В него входит 21 человек: 7 – по представлению главой города Норильска, 7 – от городского Совета и оставшиеся 7 были избраны предыдущими двумя третями состава.
Для информации: Наталья Николаевна Солодовник родилась в посёлке Андреевка Харьковской области. Окончила Харьковское педагогическое училище по специальности «Учитель начальных классов», затем Харьковский государственный университет по специальности «Филология. Преподаватель русского языка и литературы». Трудовую деятельность начала в 16 лет – работала воспитателем в летних оздоровительных лагерях. Участвовала в студенческом десанте после аварии на Чернобыльской АЭС, работала с детьми 5-8 лет, эвакуированными с зоны отчуждения после техногенной катастрофы.
В Норильске с 1991 года. С 1991 по 2007 год работала в системе образования города Норильска: в школе № 21, гимназии № 7. С 2007 по 2011 год – в пресс-службе ПАО «Норильскгазпром». В 2014 году пришла на работу в благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» на должность заместителя председателя фонда. В 2015-м возглавила фонд. Замужем, есть две взрослые дочери.

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