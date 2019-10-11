Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/41090
11 октября 2019, 17:04

Изменились правила возврата билетов в театр.


В информации, размещённой на официальном сайте Норильского Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского, говорится, что билетом в театр является кассовый чек, который необходимо сохранить от начала до конца спектакля. При этом традиционные билеты также выдаются, но они не являются единственным пропуском в зрительный зал, в связи с чем изменились правила возврата билетов, приобретённых в кассах.
Вернуть можно чеки с приложением оригиналов билетов, приобретённых в кассах театра. Если билет был куплен в кассе театра за наличный расчёт, то возврат будет сделан там же, по заявлению, с выдачей наличных денег. Если билет был приобретён в кассе театра по безналичному расчёту, то при возврате по заявлению деньги перечислят на ту банковскую карту, с которой была произведена оплата театральных билетов. Также можно вернуть билеты, купленные через интернет и представителей театра – они возвращаются по месту приобретения.
«Для возврата билетов, приобретенных online необходимо обратиться по адресу support@radario.co, - говорится на сайте норильского театра драмы. - Возврат денег происходит в сроки и размере: при полной отмене спектакля, по обстоятельствам, независящим от покупателя - 100% от стоимости билета; при добровольном отказе покупателя от посещения спектакля за десять и более дней до даты его проведения - 100% от стоимости билета; при добровольном отказе покупателя от посещения спектакля за пять-десять и более дней до даты его проведения - 50% от стоимости билета; при добровольном отказе покупателя от посещения спектакля за три-пять дней до даты его проведения, указанной на билете, - 30% от стоимости билета; при добровольном отказе покупателя от посещения спектакля менее чем за три дня до даты - 0% от стоимости билета.

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