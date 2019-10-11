Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41091

11 октября 2019, 17:06



В Городском центре культуры пройдет фестиваль музыки нового формата «Живой звук».

24 октября фестиваль откроет Billy’s Band – группа из Санкт-Петербурга, которой с трудом можно найти достойный аналог: играет в стилях блюз, свинг, джаз и рок. Самобытный и уникальный коллектив с берегов Невы уже более десяти лет покоряет сердца слушателей не только в России, но и далеко за её пределами: группа участвовала в крупнейших фестивалях джазовой музыки в США и Канаде. Во время фестиваля на норильской сцене выступит Сергей Маврин – советский и российский рок-музыкант, гитарист-виртуоз, композитор и звукорежиссёр, известный по участию в коллективах «Ария», «Чёрный Кофе», «Кипелов». Основатель группы «Маврин». Своё творчество представит норильская группа City A, совмещающая очарование Depeche Mode и характер Nine Inch Nails. Кроме многочисленных выступлений на площадках Норильска, на счету группы имеются выступления и в других городах России, в рамках самостоятельного мини-турне. Дискография группы насчитывает 2 студийных альбома, доступных во всех цифровых магазинах. Ожидается приезд Гуши Катушкина – российского музыканта, автора и исполнителя странных и волшебных песен, многие из которых стали интернет-хитами. В частности, песня «Эхо тысячи вокзалов», написанная им по мотивам творчества одесского поэта Ес Сои, сделанная в сотрудничестве с харьковской певицей и пианисткой Марией Чайковской. В 2012-м дуэт был приглашён в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале и выдвинут на премию «Степной волк» в номинации «Нечто». В фестивале примет участие и одна из наиболее популярных норильских групп «Точка». Их музыка сочетает в себе эстетику русского рока и современной гитарной музыки. Группа основана в 2012 году. На данный момент имеет в дискографии два альбома. 27 октября закроет «Живой звук» группа Pompeya – одни из главных лиц отечественного англоязычного инди, независимые эксперементаторы, чей успех давно шагнул за пределы России. Их музыкальная история пестрит сольными турами и совместными выступлениями в Европе, США, Китае. Большую часть времени музыканты проводят в США, где сочиняют и записывают свою музыку. Для желающих посетить все концерты предусмотрены абонементы по выгодной цене, количество абонементов ограничено. Билеты и абонементы можно приобрести в кассе ГЦК, ул. Орджоникидзе, 15. Телефон для справок: 22-99-14.

Просмотров:74 24 октября фестиваль откроет Billy’s Band – группа из Санкт-Петербурга, которой с трудом можно найти достойный аналог: играет в стилях блюз, свинг, джаз и рок. Самобытный и уникальный коллектив с берегов Невы уже более десяти лет покоряет сердца слушателей не только в России, но и далеко за её пределами: группа участвовала в крупнейших фестивалях джазовой музыки в США и Канаде.Во время фестиваля на норильской сцене выступит Сергей Маврин – советский и российский рок-музыкант, гитарист-виртуоз, композитор и звукорежиссёр, известный по участию в коллективах «Ария», «Чёрный Кофе», «Кипелов». Основатель группы «Маврин».Своё творчество представит норильская группа City A, совмещающая очарование Depeche Mode и характер Nine Inch Nails. Кроме многочисленных выступлений на площадках Норильска, на счету группы имеются выступления и в других городах России, в рамках самостоятельного мини-турне. Дискография группы насчитывает 2 студийных альбома, доступных во всех цифровых магазинах.Ожидается приезд Гуши Катушкина – российского музыканта, автора и исполнителя странных и волшебных песен, многие из которых стали интернет-хитами. В частности, песня «Эхо тысячи вокзалов», написанная им по мотивам творчества одесского поэта Ес Сои, сделанная в сотрудничестве с харьковской певицей и пианисткой Марией Чайковской. В 2012-м дуэт был приглашён в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале и выдвинут на премию «Степной волк» в номинации «Нечто».В фестивале примет участие и одна из наиболее популярных норильских групп «Точка». Их музыка сочетает в себе эстетику русского рока и современной гитарной музыки. Группа основана в 2012 году. На данный момент имеет в дискографии два альбома.27 октября закроет «Живой звук» группа Pompeya – одни из главных лиц отечественного англоязычного инди, независимые эксперементаторы, чей успех давно шагнул за пределы России. Их музыкальная история пестрит сольными турами и совместными выступлениями в Европе, США, Китае. Большую часть времени музыканты проводят в США, где сочиняют и записывают свою музыку.Для желающих посетить все концерты предусмотрены абонементы по выгодной цене, количество абонементов ограничено. Билеты и абонементы можно приобрести в кассе ГЦК, ул. Орджоникидзе, 15. Телефон для справок: 22-99-14.