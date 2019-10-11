Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41092

11 октября 2019, 17:10



В Туруханском районе полицейские задержали браконьера, поймавшего более 200 особей омуля.

Он был задержан на берегу Енисея напротив села Селиваниха. В ходе осмотра моторной лодки оперативники обнаружили и изъяли у него более 200 экземпляров омуля. Сумма причинённого ущерба составила более 190 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде 2 лет лишения свободы. Фото angarsk38.ru

Просмотров:66 40-летний мужчина попал в поле зрения полицейских в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2019».Он был задержан на берегу Енисея напротив села Селиваниха. В ходе осмотра моторной лодки оперативники обнаружили и изъяли у него более 200 экземпляров омуля. Сумма причинённого ущерба составила более 190 тысяч рублей.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде 2 лет лишения свободы.Фото angarsk38.ru