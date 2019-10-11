Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41093

11 октября 2019, 17:16



Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, составляет около 50 тысяч рублей.

Законодательством введено два вида пособий: единовременное беременной жене - в размере 49 825,75 рубля и ежемесячное на ребёнка - в размере 21 353,89 рубля. Право на единовременное пособие имеет жена военнослужащего, срок беременности которой составляет не менее 180 дней. Ежемесячное пособие на ребёнка выплачивается его матери, опекуну либо другому родственнику, фактически осуществляющему уход за ним. Выплата данного пособия назначается со дня рождения ребёнка, но не ранее дня начала отцом ребёнка военной службы по призыву и прекращается по достижении ребёнком возраста 3 лет, но не позднее дня окончания военной службы по призыву отцом такого ребёнка. Производится выплата управлением социальной защиты населения по месту жительства ребёнка. Телефоны для справок: 42-50-45, 46-14-37, 46-07-09.

Просмотров:66 Если государство призывает в армию мужчину, у которого ребёнок или беременная жена, его семья имеет право получать дополнительные государственные пособия.Законодательством введено два вида пособий: единовременное беременной жене - в размере 49 825,75 рубля и ежемесячное на ребёнка - в размере 21 353,89 рубля.Право на единовременное пособие имеет жена военнослужащего, срок беременности которой составляет не менее 180 дней.Ежемесячное пособие на ребёнка выплачивается его матери, опекуну либо другому родственнику, фактически осуществляющему уход за ним. Выплата данного пособия назначается со дня рождения ребёнка, но не ранее дня начала отцом ребёнка военной службы по призыву и прекращается по достижении ребёнком возраста 3 лет, но не позднее дня окончания военной службы по призыву отцом такого ребёнка. Производится выплата управлением социальной защиты населения по месту жительства ребёнка.Телефоны для справок: 42-50-45, 46-14-37, 46-07-09.