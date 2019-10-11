Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41094

11 октября 2019, 17:17



В Красноярском крае стали больше производить и есть яиц.

Согласно обследованиям бюджетов домашних хозяйств, потребление яиц в регионе увеличивается. Так, в среднем один член домашнего хозяйства Красноярского края съедал 228 яиц в 2017 году, а в 2018-м – 233. При этом в сельской местности яйца едят чаще, чем в городской. На сельского жителя приходилось 241 яйцо в год, на горожанина – 231, пишет «Наш Красноярский край». С января по август 2019 года в хозяйствах Красноярского края произведено 575,5 миллиона яиц. Это на 8,2 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Цена десятка яиц в сентябре 2019-го составляла 56,02 рубля - она возросла по отношению к августу на 0,2 процента.

Просмотров:71 Сегодня, во вторую пятницу октября, как и ежегодно, празднуется Всемирный день яйца. По этому случаю Красноярскстат привёл некоторые цифры.Согласно обследованиям бюджетов домашних хозяйств, потребление яиц в регионе увеличивается. Так, в среднем один член домашнего хозяйства Красноярского края съедал 228 яиц в 2017 году, а в 2018-м – 233. При этом в сельской местности яйца едят чаще, чем в городской. На сельского жителя приходилось 241 яйцо в год, на горожанина – 231, пишет «Наш Красноярский край».С января по август 2019 года в хозяйствах Красноярского края произведено 575,5 миллиона яиц. Это на 8,2 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Цена десятка яиц в сентябре 2019-го составляла 56,02 рубля - она возросла по отношению к августу на 0,2 процента.