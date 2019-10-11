Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41095

11 октября 2019, 17:39



Сегодня чествовали учителей, педагогов дополнительного образования, тренеров, труд которых сделал летние каникулы-2019 познавательными, интересными и весёлыми.

и руководители учреждений, где размещались городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера». 75 норильчан получили памятные дипломы главы города Норильска. Всего во время летней оздоровительной кампании трудились 362 педагога. Во время летних каникул 2019 года отдохнуло, потрудилось и достигло новых творческих и спортивных высот 2668 ребят - это более 11 процентов от общего числа норильских школьников. В выездных лагерях «Вита», «Премьера», «Солнечный-2» побывало 920 мальчишек и девчонок. Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием работали в 12 школах и распахнули свои двери для 1245 ребятишек. Сто подростков прошли курс молодого бойца в военно-патриотическом лагере «Мальчишки Севера». С середины июня до середины августа в трудовых отрядах школьников боролись за чистоту в городе, делая его уютнее и красивее 810 подростков от 14 до 18 лет. А 49 трудовой сезон отметили проведением экологического десанта ТОШ-2019. - Я хочу поблагодарить всех, кто помогал в организации летнего оздоровительного отдыха для норильских ребятишек, - говорит Наталья Коростелева, заместитель главы города Норильска по социальной политике. – Лето 2019 года получилось очень насыщенным и интересным. Норильчане покорили Москву и Красную площадь, Анапу, просторы Красноярского края. Мы всегда спокойны за наших детей, потому что рядом с ними педагоги-профессионалы своего дела. Огромное спасибо управлению общего и дошкольного образования, отделу дополнительного образования, управлению по спорту, управлению по делам культуры и искусства, управлению социальной политики за то, что летний отдых маленьких норильчан был организован на высоком уровне. Всем педагогам хочу пожелать здоровья, удачи, успехов, хорошего учебного года. Фото Ирины Яринской

Просмотров:71 Церемония награждения прошла в актовом зале школы № 1. Здесь собрались работники учреждений образования, культуры и спорта, которые работали с норильской детворой в выездных оздоровительных лагерях; педагогии руководители учреждений, где размещались городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием и военно-патриотический лагерь «Мальчишки Севера». 75 норильчан получили памятные дипломы главы города Норильска. Всего во время летней оздоровительной кампании трудились 362 педагога.Во время летних каникул 2019 года отдохнуло, потрудилось и достигло новых творческих и спортивных высот 2668 ребят - это более 11 процентов от общего числа норильских школьников. В выездных лагерях «Вита», «Премьера», «Солнечный-2» побывало 920 мальчишек и девчонок. Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием работали в 12 школах и распахнули свои двери для 1245 ребятишек. Сто подростков прошли курс молодого бойца в военно-патриотическом лагере «Мальчишки Севера».С середины июня до середины августа в трудовых отрядах школьников боролись за чистоту в городе, делая его уютнее и красивее 810 подростков от 14 до 18 лет. А 49 трудовой сезон отметили проведением экологического десанта ТОШ-2019.- Я хочу поблагодарить всех, кто помогал в организации летнего оздоровительного отдыха для норильских ребятишек, - говорит Наталья Коростелева, заместитель главы города Норильска по социальной политике. – Лето 2019 года получилось очень насыщенным и интересным. Норильчане покорили Москву и Красную площадь, Анапу, просторы Красноярского края. Мы всегда спокойны за наших детей, потому что рядом с ними педагоги-профессионалы своего дела. Огромное спасибо управлению общего и дошкольного образования, отделу дополнительного образования, управлению по спорту, управлению по делам культуры и искусства, управлению социальной политики за то, что летний отдых маленьких норильчан был организован на высоком уровне. Всем педагогам хочу пожелать здоровья, удачи, успехов, хорошего учебного года.Фото Ирины Яринской