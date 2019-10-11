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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:39 Будь готов! – в ЕДДС прошла тренировка на случай ЧС.
17:39 Сегодня чествовали учителей, педагогов дополнительного образования, тренеров, труд которых сделал летние каникулы-2019 познавательными, интересными и весёлыми.
17:17 В Красноярском крае стали больше производить и есть яиц.
17:16 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, составляет около 50 тысяч рублей.
17:10 В Туруханском районе полицейские задержали браконьера, поймавшего более 200 особей омуля.
17:06 В Городском центре культуры пройдет фестиваль музыки нового формата «Живой звук».
17:04 Изменились правила возврата билетов в театр.
17:03 Норильскую Общественную палату возглавила председатель благотворительного фонда.
16:12 Норильские пожарные проводят в школах уроки безопасности. Это вызвано участившимися по краю случаями гибели детей в пожарах.
16:10 I MAKE подходит к развязке. Юные изобретатели из городов присутствия компании «Норникель» примут участие в международной выставке в Индонезии.
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