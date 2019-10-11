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11 октября 2019, 17:39



Будь готов! – в ЕДДС прошла тренировка на случай ЧС.

Тренировка проводилась по принципу командно-штабных учений, где все вводные являются условными и никак не отражаются на реальном функционировании систем жизнеобеспечения. В этот раз поступила информация о резком снижении давления в теплосетях и увеличении подпитки по всем направлениям. «Порыв по линии Юга на Т-1 от задвижки 5А до 19-й, отклонение от нормальной схемы на время ремонтных работ по линии Юга по гидравлике 50 процентов, температуре – 30 процентов», - сообщил вводную информацию специалист оперативного контроля управления городского хозяйства всем сотрудникам управляющих компаний города согласно листу оповещения. Оценка действий участников тренировки производилась непосредственно контролирующим лицом – в данном случае исполняющим обязанности заместителя начальника УЖКХ, главным энергетиком города Артёмом Парежевым. Основным критерием оценки является правильность действий участников, отсутствие задержек выполнения команд и распоряжений. Результаты тренировки будут оформлены в итоговом протоколе после анализа действий персонала, переговоров и представленной документации участников. По предварительным данным тренировка прошла в штатном порядке. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:73 Сегодня прошла тренировка оперативно-диспетчерского персонала единой дежурной диспетчерской службы управления городского хозяйства Норильска по отработке действий на случай нарушения нормального режима работы городской энергосистемы.Тренировка проводилась по принципу командно-штабных учений, где все вводные являются условными и никак не отражаются на реальном функционировании систем жизнеобеспечения. В этот раз поступила информация о резком снижении давления в теплосетях и увеличении подпитки по всем направлениям.«Порыв по линии Юга на Т-1 от задвижки 5А до 19-й, отклонение от нормальной схемы на время ремонтных работ по линии Юга по гидравлике 50 процентов, температуре – 30 процентов», - сообщил вводную информацию специалист оперативного контроля управления городского хозяйства всем сотрудникам управляющих компаний города согласно листу оповещения.Оценка действий участников тренировки производилась непосредственно контролирующим лицом – в данном случае исполняющим обязанности заместителя начальника УЖКХ, главным энергетиком города Артёмом Парежевым. Основным критерием оценки является правильность действий участников, отсутствие задержек выполнения команд и распоряжений.Результаты тренировки будут оформлены в итоговом протоколе после анализа действий персонала, переговоров и представленной документации участников. По предварительным данным тренировка прошла в штатном порядке.Фото Дениса Кожевникова