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15 октября 2019, 10:49



Бумажным паспортам транспортных средств продлили жизнь.

До этого срока бумажные ПТС будут действовать наряду с электронными. Напомним, ранее предполагалось, что государства Евразийского экономического союза перейдут на новую систему оформления электронных паспортов с 1 ноября 2019 года. Полноценный переход на электронный паспорт транспортного средства упростит взаимное перемещение транспортных средств, процедуры их регистрации для граждан, позволит участникам систем наблюдать за жизненным циклом техники, а госорганам - пользоваться достоверными базами данных единого формата во всех странах ЕАЭС. Владельцам машин, у которых на руках бумажные ПТС, менять их не нужно.

Просмотров:177 Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила возможность оформления бумажных паспортов транспортных средств (ПТС) до 1 ноября 2020 года, пишет «Наш Красноярский край».До этого срока бумажные ПТС будут действовать наряду с электронными. Напомним, ранее предполагалось, что государства Евразийского экономического союза перейдут на новую систему оформления электронных паспортов с 1 ноября 2019 года.Полноценный переход на электронный паспорт транспортного средства упростит взаимное перемещение транспортных средств, процедуры их регистрации для граждан, позволит участникам систем наблюдать за жизненным циклом техники, а госорганам - пользоваться достоверными базами данных единого формата во всех странах ЕАЭС. Владельцам машин, у которых на руках бумажные ПТС, менять их не нужно.